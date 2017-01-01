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Центр Львова заблокировали бастующие шахтеры

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Шахтеры заблокировали во Львове движение по улице Винниченко рядом со зданием ОГА.
Люди возмущены, что средства на их счета поступают по 7-12% от задолженности
Люди возмущены, что средства на их счета поступают по 7-12% от задолженности
varta1.com.ua

По центру Львова к облгосадминистрации колонной прошли более 350 горняков госпредприятия Львовуголь, так они выразили протест против задолженности по заработной плате. 

Об этом в среду, 6 февраля, сообщает Укринформ.

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Как отметил председатель Регионального объединения Независимого профсоюза горняков Украины Виталий Онижук, среди требований - выплата долгов по зарплате, возвращение объединению около 200 млн гривен активов, заработанных шахтерами, отмена решения о переводе шахт ГП Львовуголь в состав Национальной угольной компании и решение вопроса по проблеме сбыта угля, которое приходится транспортировать со Львовской в Киевскую область.

Как пишут местные СМИ, шахтеры заблокировали во Львове движение по улице Винниченко рядом со зданием ОГА. В знак протеста они стучат касками и скандируют: "Зарплату!".

Отмечается, что накануне работникам ГП Львовуголь выплатили 10 миллионов гривен, поступивших на предприятие за реализованный уголь. Вместе с предыдущими выплатами это составило 57% зарплаты за декабрь прошлого года. Люди возмущены, что средства на их счета поступают по 7-12% от задолженности.

Как сообщалось 5 февраля, директора оборонного завода будут судить за невыплату зарплат. Руководитель завода Маяк задолжал работникам 11 млн гривен зарплаты.

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Теги: Львов, шахтеры, протестующие
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