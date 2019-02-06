В Украине открыли реестр коррупционеров

Поиск в реестре бесплатно доступен по ЭЦП.

Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции открыло Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Реестр содержит информацию о лицах, привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, в которых применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения.

Зарегистрированный пользователь может получить справку о себе на основе персональных данных, указанных в его ЭЦП.

Информация, доступная в Реестре:

1) о физическом лице, которое привлечено к ответственности за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения;

2) о юридическом лице, к которому применены меры уголовно-правового характера.

Реестр бесплатный, удобный в использовании и доступен круглосуточно.

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В Реестре предусмотрена функция самостоятельного бесплатного получения справки юридическими лицами - участниками публичных закупок.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту законности закупки Генеральной прокуратурой 17 автомобилей.