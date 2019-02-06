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Янукович о госизмене: "Приговор написан под диктовку власти"

Комментариев: 3
Экс-президент назвал вынесенный ему приговор в Украине незаконным .
Янукович считает вынесенный ему приговор незаконным
Янукович считает вынесенный ему приговор незаконным
EPA/UPG

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Экс-президент Виктор Янукович считает приговор Оболонского суда Киева незаконным. Об этом он заявил в Москве, пишет Корреспондент.

“Приговор был, всем понятно, написан под диктовку власти. И то давление, которое было на суд, оно было беспрецедентное“, - подчеркнул политик.
 
“Приговор не имеет абсолютно ничего общего с законом. Сплошные нарушение КПК и все построено на лжи и ненависти“, - считает Янукович.
 
Оболонский райсуд, напомним, приговорил политика к 13 годам тюрьмы за госизмену и посягательство на территориальную целостность.
 
Напомним, ранее экс-президент Виктор Янукович заявил, что несколько дней назад вернулся в Россию из-за границы, куда ездил лечить травму, полученную во время игры в гольф 
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Теги: Янукович, суд, приговор, госизмена
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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pioner61    06.02.2019, 15:06
Оценка:  0
pioner61
Ну почему же, я бы тоже такое же продиктовала.
Хитрый-Лис    06.02.2019, 15:02
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
"Астанавитесь!"
Вите Надо Выйти!!!!!!!!!
LatAlliensSuck    06.02.2019, 14:42
Оценка:  +4
LatAlliensSuck
Судит по тому, как он писал "приговор" тыМашонке в 2011...
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