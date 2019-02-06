Янукович о госизмене: "Приговор написан под диктовку власти"

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Экс-президент Виктор Янукович считает приговор Оболонского суда Киева незаконным. Об этом он заявил в Москве, пишет Корреспондент.

“Приговор был, всем понятно, написан под диктовку власти. И то давление, которое было на суд, оно было беспрецедентное“, - подчеркнул политик.

“Приговор не имеет абсолютно ничего общего с законом. Сплошные нарушение КПК и все построено на лжи и ненависти“, - считает Янукович.

Оболонский райсуд, напомним, приговорил политика к 13 годам тюрьмы за госизмену и посягательство на территориальную целостность.