Два руководителя рыбоохранного патруля требовали взятку за пользование водоемом

Также установлено, что правонарушители, злоупотребляя служебным положением, требовали у частного предпринимателя деньги.

Во Львовской области на взятке в 28 тысяч гривен задержали двух руководителей Львовского рыбоохранного патруля, им грозит до 10 лет заключения.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

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“В понедельник, 4 февралем 2019 года, во время получения 28 тыс. грн неправомерной выгоды задержаны два человека из руководящего состава Управления Государственного рыбного хозяйства во Львовской области (Львовский рыбоохранный патруль)“, - говорится в сообщении.

Следователями также установлено, что правонарушители, злоупотребляя служебным положением, требовали у частного предпринимателя деньги за согласование от имени учреждения режима рыбохозяйственной эксплуатации одного из водоемов в Яворском районе (Львовская область).

Кроме этого, злоумышленники обещали посодействовать в согласовании этого режима в Государственном агентстве рыбного хозяйства Украины.

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Отмечено, что вчера, 5 февраля 2019 года, служащим сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет заключения с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также конфискация имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании правонарушителям меры пресечения.

Напомним, за первый месяц 2019 года в Украине задержали 800 взяточников. По словам Луценко, в Украине задерживают по 10 взяточников в день.