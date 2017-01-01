Грипп в Украине: эпидпорог превышен в 11 регионах

Уровень заболеваемости среди взрослых уменьшился на 6,6%, среди детей - увеличился на 14,6%.

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Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в 11 регионах Украины, больше всего - в Черновицкой (на 53,9%) и Ивано-Франковской областях (на 91,6%).

Об этом в среду, 6 февраля, сообщает Центр общественного здоровья.

По данным ведомства, в течение пятой недели 2019 года гриппом и ОРВИ заболели 212 619 человек 62,6% из которых - дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых уменьшился на 6,6%, а среди детей до 17 лет - увеличился на 14,6%.

В ЦОС отметили, что по результатам лабораторного обследования методом ПЦР 153 образцов материалов в 35,9% получены положительные результаты по гриппу, в циркуляции абсолютно доминируют вирусы гриппа типа A.

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Напомним, в Украине за третью неделю 2019 года гриппом и ОРВИ заболели почти 199 тысяч человек. С 21 по 27 января от гриппа умерли три человека.

Напомним, в 98 общеобразовательных учебных заведениях приостановили обучение из-за увеличения заболеваемости ОРВИ и гриппом