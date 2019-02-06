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Янукович готов "проявить инициативу" и просить Путина об обмене заложниками

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Политик заверил, что, если у Порошенко есть такое желание, он готов сесть за стол переговоров с президентом РФ.
Янукович заявил, что готов выступить переговорщиком об обмене пленными с РФ
Янукович заявил, что готов выступить переговорщиком об обмене пленными с РФ
EPA/UPG

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Экс-президент Виктор Янукович в Москве заявил, что готов переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным об обмене пленными между Украиной и РФ.

При этом он считает, что никакие формулы обмена не нужны - нужно просто один раз обменять “всех на всех“.

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“Я готов проявить такую инициативу, если меня слышит президент Порошенко, если у него есть желание решить этот вопрос, я готов инициировать этот вопрос, но по принципу “всех на всех“, - подчеркнул Янукович.

“Если у Порошенко будет такая политическая воля, я готов проявить инициативу и переговорить с президентом России Владимиром Путиным и внести такое предложение“, - заверил экс-президент.

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Янукович добавил, что, по его мнению, у украинского президента нет желания заканчивать войну, так как она помогает ему удерживать власть.

Напомним, ранее экс-президент Виктор Янукович заявил, что его вместе с жителями Донбасса изгнали из страны, а Петру Порошенко стоит сесть за стол переговоров с теми гражданами Украины, которые сейчас проживают на оккупированной территории.

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Теги: Янукович, Путин, переговоры, заложники, обмен, Порошенко, плен
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Комментариев (1)
atos    06.02.2019, 15:17
Оценка:  0
atos
Его суда, а Педю за его "евроинтеграцию" в кресты)))
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