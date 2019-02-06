Янукович готов "проявить инициативу" и просить Путина об обмене заложниками
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Экс-президент Виктор Янукович в Москве заявил, что готов переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным об обмене пленными между Украиной и РФ.
При этом он считает, что никакие формулы обмена не нужны - нужно просто один раз обменять “всех на всех“.
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“Я готов проявить такую инициативу, если меня слышит президент Порошенко, если у него есть желание решить этот вопрос, я готов инициировать этот вопрос, но по принципу “всех на всех“, - подчеркнул Янукович.
“Если у Порошенко будет такая политическая воля, я готов проявить инициативу и переговорить с президентом России Владимиром Путиным и внести такое предложение“, - заверил экс-президент.
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Янукович добавил, что, по его мнению, у украинского президента нет желания заканчивать войну, так как она помогает ему удерживать власть.
Напомним, ранее экс-президент Виктор Янукович заявил, что его вместе с жителями Донбасса изгнали из страны, а Петру Порошенко стоит сесть за стол переговоров с теми гражданами Украины, которые сейчас проживают на оккупированной территории.