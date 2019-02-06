ОБСЕ включила россиян в список наблюдателей на выборы в Украине - СМИ

БДИПЧ ОБСЕ якобы предложило включить двух граждан России в состав миссии по наблюдению за выборами.

В ОБСЕ пока не прокомментировали эту информацию УНИАН

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Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ предложило включить двух граждан РФ в состав миссии по наблюдению за выборами президента Украины 31 марта 2019 года.

Об этом в среду, 6 февраля, пишет Укринформ со ссылкой напроинформированный источник в дипломатических кругах.

По словам источника, нигде в обязательствах ОБСЕ не указано, что для участия в миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами должны быть обязательно приглашены представители всех государств-участников организации.

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“В параграфе 8 Копенгагенского документа ОБСЕ предусмотрено, что приглашение наблюдателей от стран-участниц организации происходит в той мере, в которой это допускается законодательством“, - отметил он.

На данное время в состав долгосрочных наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ предложено более 80 человек. Непосредственно для наблюдения в день выборов в Украине также прибудет еще около 750 краткосрочных наблюдателей.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев не допустит россиян в качестве наблюдателей на выборах президента. Он направил по этому поводу письмо в адрес директора БДИПЧ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир. В бюро на это ответили, что намерены действовать в соответствии с установленными нормами и принципами, которые заложены в документах ОБСЕ. Россия же заявила, что готова направить своих наблюдателей.

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Также президент Украины Петр Порошенко заявил, что отдаст приказ ГПСУ не пускать в страну граждан РФ, которые будут находиться в составе наблюдателей ОБСЕ на выборах главы государства.

Напомним, бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) сомневается в том, что решение Украины не пускать наблюдателей от РФ на президентские выборы соответствует международным обязательствам этой страны.