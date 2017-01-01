Симоненко судится с ЦИК из-за отказа сделать его кандидатом от КПУ

Суд начал рассматривать иск лидера Компартии в среду днем, оснований для возвращения иска политику не нашли.

Читай также: Симоненко принес в ЦИК документы от КПУ

Шестой апелляционный админсуд сегодня рассматривает иск лидера КПУ Петра Симоненко к ЦИК об отказе зарегистрировать его кандидатом в президенты. Об этом идет речь в материалах суда.

Там уточняется, что Симоненко требует обязать ЦИК повторно рассмотреть предоставленные им документы и зарегистрировать его кандидатом в президенты от Компартии Украины на выборы 31 марта 2019 года.

Читай также: Петренко объяснил, как Симоненко может попасть в бюллетень

Судьи пришли к выводу, что оснований для отказа в открытии производства по иску Симоненко нет. Заседание, согласно материалам суда, было назначено на 6 февраля по адресу улица Московская, 8, в Киеве. Оно должно было начаться в 13:15, но решения суда пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что Центризбирком отказал Симоненко в регистрации кандидатом в президенты от запрещенной Компартии Украины.