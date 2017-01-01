Из Украины пытались вывезти монеты Австро-Венгрии и роман XIX века
Читай также: Два руководителя рыбоохранного патруля требовали взятку за пользование водоемом
Контрабандист пытался вывезти из Украины серебряные монеты времен Австро-Венгерской и Российской империй. Об этом сообщила пресс-служба СБУ области.
Правоохранители задержали мужчину на пункте пропуска Рава-Русская, через который он пытался выехать из Украины рейсовым автобусом, отметило ведомство.
Читай также: В Каменском полицейский руководил сбытом наркотиков – СБУ
При осмотре багажа у него были обнаружены скрытые от таможенного контроля шестнадцать серебряных монет времен Австро-Венгерской и Российской империй.
Кроме того, у злоумышленника изъяли древнюю печатную книгу, датированную XIX веком. Судя по фото, это первое издание исторического романа Георга Эберса Per Aspera (“Тернистым путем“), которое вышло в 1892 году.
Уголовное производство было начато по статье 201 Уголовного кодекса (контрабанда). Санкция предусматривает от 3 до 7 лет тюрьмы.
Читай также: В СБУ рассказали, как их сотрудник отказался от взятки в 26 тысяч евро
Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники СБУ в Луганского области задержали бывшего боевика “ЛНР“.