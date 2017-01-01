Из Украины пытались вывезти монеты Австро-Венгрии и роман XIX века

Кроме того, мужчина пытался незаконно увезти из страны древнюю печатную книгу примерно тех же времен.

У контрабандиста нашли 16 серебряных монет времен двух империй ssu.gov.ua

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Контрабандист пытался вывезти из Украины серебряные монеты времен Австро-Венгерской и Российской империй. Об этом сообщила пресс-служба СБУ области.

Правоохранители задержали мужчину на пункте пропуска Рава-Русская, через который он пытался выехать из Украины рейсовым автобусом, отметило ведомство.

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При осмотре багажа у него были обнаружены скрытые от таможенного контроля шестнадцать серебряных монет времен Австро-Венгерской и Российской империй.

Кроме того, у злоумышленника изъяли древнюю печатную книгу, датированную XIX веком. Судя по фото, это первое издание исторического романа Георга Эберса Per Aspera (“Тернистым путем“), которое вышло в 1892 году.

Мужчина пытался увезти из страны первое издание исторического романа Георга Эберса Per Aspera ssu.gov.ua

Уголовное производство было начато по статье 201 Уголовного кодекса (контрабанда). Санкция предусматривает от 3 до 7 лет тюрьмы.

Книга, которую чуть не увезли из Украины, вышла в печать в 1892 году ssu.gov.ua

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Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники СБУ в Луганского области задержали бывшего боевика “ЛНР“.