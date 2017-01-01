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Из Украины пытались вывезти монеты Австро-Венгрии и роман XIX века

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Кроме того, мужчина пытался незаконно увезти из страны древнюю печатную книгу примерно тех же времен.
У контрабандиста нашли 16 серебряных монет времен двух империй
У контрабандиста нашли 16 серебряных монет времен двух империй
ssu.gov.ua

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Контрабандист пытался вывезти из Украины серебряные монеты времен Австро-Венгерской и Российской империй. Об этом сообщила пресс-служба СБУ области.

Правоохранители задержали мужчину на пункте пропуска Рава-Русская, через который он пытался выехать из Украины рейсовым автобусом, отметило ведомство.

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При осмотре багажа у него были обнаружены скрытые от таможенного контроля шестнадцать серебряных монет времен Австро-Венгерской и Российской империй. 

Кроме того, у злоумышленника изъяли древнюю печатную книгу, датированную XIX веком. Судя по фото, это первое издание исторического романа Георга Эберса Per Aspera (“Тернистым путем“), которое вышло в 1892 году.

Мужчина пытался увезти из страны первое издание исторического романа Георга Эберса Per Aspera
Мужчина пытался увезти из страны первое издание исторического романа Георга Эберса Per Aspera
ssu.gov.ua

Уголовное производство было начато по статье 201 Уголовного кодекса (контрабанда). Санкция предусматривает от 3 до 7 лет тюрьмы.

Книга, которую чуть не увезли из Украины, вышла в печать в 1892 году
Книга, которую чуть не увезли из Украины, вышла в печать в 1892 году
ssu.gov.ua

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Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники СБУ в Луганского области задержали бывшего боевика “ЛНР“.

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Теги: контрабанда, СБУ, ценности, монеты, книга
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