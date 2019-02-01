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В Полтаве от удара сосулек пострадали две девушки

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Обе девушки получили сильный удар в голову.
Пострадали девушки 15-ти и 18-ти лет
Пострадали девушки 15-ти и 18-ти лет
ukrinform.ua

В 1-ую городскую клиническую больницу Полтавы 5 февраля госпитализировали сразу двух девушек  травмированных сосульками.

Об этом сообщают Новини Полтавщини со ссылкой на Управление гражданской обороны Полтавской облгосадминистрации.

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Кусок льда с крыши упал на 15-летнюю жительницу Полтавы, из-за чего девушка получила сотрясение головного мозга и гематому лобной части головы. Пострадавшую госпитализировали, ее состояние удовлетворительное. А у 18-летней девушки состояние здоровья средней тяжести. Ей кусок льда не только повредил голову, но и вызвал травму живота.

Как сообщалось 6 февраля, в Харькове женщина сбивала сосульки и выпала с балкона.

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Теги: Полтава, сосульки
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