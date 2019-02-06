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Интерпол снял Януковича с розыска - ГПУ

Комментариев: 13
В международном бюро считают дело экс-президента политическим преследованием.
ГПУ подтвердила слова Януковича о том, что его нет в базах Интерпола
ГПУ подтвердила слова Януковича о том, что его нет в базах Интерпола
EPA/UPG

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Интерпол снял экс-президента Украины Виктора Януковича с розыска. Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Укринформ.

“Да, его нет в базах розыска Интерпола, поскольку Интерпол считает, что это политическое преследование, и снял Януковича с розыска“, - пояснила пресс-секретарь.

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Напомним, ранее в Кремле обещали разобраться, на каком основании экс-президент Виктор Янукович проживает в России.

Сам Янукович заявил, что свободно передвигается по РФ и может выезжать в любую страну мира, так как не находится в розыске Интерпола.

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Теги: Янукович, Интерпол, розыск, ГПУ
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Комментариев (13)
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Woodbrother    06.02.2019, 18:29
Оценка:  0
Woodbrother
Нверняка рассейский представитель подсуетился. Гнать надо квазистрану-россию из Интерпола.
Миротворение    06.02.2019, 18:07
Оценка:  +1
Миротворение
И суд ваш такой же.
chytan    06.02.2019, 17:47
Оценка:  -2
chytan
Это будет исправленно после приговора яныку !!!
Катилин    06.02.2019, 17:50
Оценка:  +1
Катилин
Так ужеж. Как раз после приговора и сняли с розыска, потому что приговор не в стиле демократов.
nvk1945    06.02.2019, 18:00
Оценка:  +1
nvk1945
Друг, ты описался, Педе будет приговор, за все его выдающиеся заслуги, Янык по сравнению с ним ничто)
Woodbrother    06.02.2019, 18:30
Оценка:  0
Woodbrother
Проффесор всегда был пустым местом, с сильно развитой способностью тырить чужое.
nvk1945    06.02.2019, 17:36
Оценка:  +4
nvk1945
Назначьте на поиск Интерпола действующего харанта, он уже настолько наевроинтегрировался, что ему пора уже в камеру.
nfhvyt    06.02.2019, 17:28
Оценка:  +4
nfhvyt
Признали бы они это в 2014 г. и не было бы этих пяти лет позора, войны и раскола.
nfhvyt    06.02.2019, 17:30
Оценка:  +3
nfhvyt
Но всё таки лучше поздно чем никогда, поспотрим чем петя это крыть будет в канун то выборов.
w@rning!    06.02.2019, 17:27
Оценка:  +4
w@rning!
Кастрюлепетекам в очередной раз провели членом по губам,
Катилин    06.02.2019, 17:29
Оценка:  -2
Катилин
"Прото" или "велико" - обязательные приставки, а то обидишь людей=))
nvk1945    06.02.2019, 17:38
Оценка:  +5
nvk1945
Нельзя провести по губам тем, что пермонентно торчит во рту)))
Катилин    06.02.2019, 17:17
Оценка:  +9
Катилин
Это понятно изначально. А действия против нынешней оппозиции можно назвать политическими репрессиями. Ничего, до итальянцев и до французов дошло что такое "Майдан гидности" - дойдёт и до остальных, здравомыслящих европейцев.
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