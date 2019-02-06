Интерпол снял Януковича с розыска - ГПУ

В международном бюро считают дело экс-президента политическим преследованием.

ГПУ подтвердила слова Януковича о том, что его нет в базах Интерпола EPA/UPG

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Интерпол снял экс-президента Украины Виктора Януковича с розыска. Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Укринформ.

“Да, его нет в базах розыска Интерпола, поскольку Интерпол считает, что это политическое преследование, и снял Януковича с розыска“, - пояснила пресс-секретарь.

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Напомним, ранее в Кремле обещали разобраться, на каком основании экс-президент Виктор Янукович проживает в России.

Сам Янукович заявил, что свободно передвигается по РФ и может выезжать в любую страну мира, так как не находится в розыске Интерпола.