В Запорожье осквернили церковь УПЦ МП

На территории храма работает полиция и следственно-оперативная группа, которые опрашивают жильцов из расположенных рядом домов.

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Неизвестные совершили поджог и осквернили храм в честь преподобного Алексея Карпаторусского Украинской православной церкви Московского патриархата в Запорожье.

Об этом сообщил заведующий канцелярией Запорожской епархии протоиерей Геннадий Элин на своей странице в Facebook в среду, 6 февраля.

“В ночь с 5 на 6 февраля в городе Запорожье неизвестными был совершен поджог и осквернение храма Запорожской епархии УПЦ в честь прп. Алексея Карпаторусского“, - написал священник.

Он проиллюстрировав свой пост фотографией стены храма, на которой черной краской нанесена эмблема дивизии СС.

По словам Элина, на территории храма работает полиция и следственно-оперативная группа, которые опрашивают жильцов из расположенных рядом домов.

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В свою очередь местное управление Нацполиции подтвердило слова священника о поверждении фасада церкви. Информация об инциденте была получена около восьми утра. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.1 ст. 296 УК Украины).

Ранее в Одессе неизвестные совершили попытку поджога колокольни храма иконы Божией Матери Призри на смирение. Кроме того, злоумышленники пытались взломать входную дверь.