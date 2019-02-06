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В Запорожье осквернили церковь УПЦ МП

Комментариев: 6
На территории храма работает полиция и следственно-оперативная группа, которые опрашивают жильцов из расположенных рядом домов.
Оскверненный храм в Запорожье
Оскверненный храм в Запорожье
facebook.com/genaelin

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Неизвестные совершили поджог и осквернили храм в честь преподобного Алексея Карпаторусского Украинской православной церкви Московского патриархата в Запорожье.

Об этом сообщил заведующий канцелярией Запорожской епархии протоиерей Геннадий Элин на своей странице в Facebook в среду, 6 февраля.

“В ночь с 5 на 6 февраля в городе Запорожье неизвестными был совершен поджог и осквернение храма Запорожской епархии УПЦ в честь прп. Алексея Карпаторусского“, - написал священник.

Он проиллюстрировав свой пост фотографией стены храма, на которой черной краской нанесена эмблема дивизии СС.

По словам Элина, на территории храма работает полиция и следственно-оперативная группа, которые опрашивают жильцов из расположенных рядом домов.

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В свою очередь местное управление Нацполиции подтвердило слова священника о поверждении фасада церкви. Информация об инциденте была получена около восьми утра. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.1 ст. 296 УК Украины).

Ранее в Одессе неизвестные совершили попытку поджога колокольни храма иконы Божией Матери Призри на смирение. Кроме того, злоумышленники пытались взломать входную дверь.

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Теги: церковь, Запорожье, храм, вандализм, УПЦ МП, полиция, хулиганство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Роксолана79    06.02.2019, 18:24
Оценка:  -2
Роксолана79
акуратна сзелана!!! зачет!
WTF2wtf    06.02.2019, 18:14
Оценка:  +3
WTF2wtf
Почерк как при поджогах "Союза венгров" в Закарпатье ... в итоге там исполнителями оказались ультраправые поляки из движения, поддеживаемого россиянами. А за заказ той акции завели дело на немецкого ультраправого журналиста, который тоже многократно палился на связях с россией.
WTF2wtf    06.02.2019, 18:16
Оценка:  +2
WTF2wtf
Некоторые чуваки из того движения даже воевали против Украины на Донбассе
Антибес    06.02.2019, 18:13
Оценка:  -3
Антибес
Ребятишки,сотворившие это,даже не побоялись подписаться."СС".
WTF2wtf    06.02.2019, 18:15
Оценка:  +3
WTF2wtf
Тупая провокация, далеко не первая ...
WTF2wtf    06.02.2019, 18:16
Оценка:  +2
WTF2wtf
Но путинскому боту явно нравится?
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