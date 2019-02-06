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Геращенко о Януковиче: "Ждем освобождения пленных от Путина, а не от его лохов-шавок"

Комментариев: 11
Первый вице-спикер заявила, что Украина требует от РФ выдачи экс-президента для отбывания наказания в тюрьме.
Геращенко назвала Януковича "лохом" и "шавкой Путина"
Геращенко назвала Януковича "лохом" и "шавкой Путина"
facebook.com/iryna.gerashchenko/

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Украина требует от Москвы передать Виктора Януковича Киеву для отбывания наказания за госизмену. Об этом в Facebook написала первый вице-спикер Ирина Геращенко, комментируя слова экс-президента об обмене заложниками.

“Еще летом я сделала прогноз, что страна-террорист РФ попытается разыграть чувствительную и важную тему заложников накануне выборов“, - отметила политик. “Путин - циник высшего сорта“ и он будет спекулировать на заложниках во время выборов президента, добавила Геращенко.

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Она напомнила, что президент Петр Порошенко летом 2018 года дважды обсуждал тему освобождения заложников с президентом РФ. “Мы готовы немедленно передать РФ всех осужденных россиян-террористов. Президент и его команда делали эти предложения десятки раз“, - заверила первый вице-спикер.

Она подчеркнула, что переговоры нужно вести с лидером Кремля, не с его “шавками“: “В тюрьме украинцев держит Путин, а не его прирученные и прикормленные шавки. От Путина требуем немедленного освобождения заложников, политзаключенных и военнопленных“.

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Комментируя идею Януковича “переговорить с Путиным“, Геращенко подчеркнула, что Украине не о чем просить экс-президента, “которого презирают и в Киеве, и во Львове, и в его родном Донбассе как беглеца и предателя“.

“Лох, который подыгрывает своим фиглярством циничным и грязным сценариям Кремля, не в переговоры должен играть, а отвечать за измену“, - говорит политик. 

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“Ждем от Путина, а не лохов-шавок немедленного решения вопроса заложников. У Путина, а не у лохов, ключи от тюрем и камер с украинскими моряками, политзаключенными и заложниками. Шавки вызывают просто отвращение“, - резюмировала Геращенко.

Напомним, ранее экс-президент Виктор Янукович заявил, что готов проявить инициативу и переговорить с Владимиром Путиным об обмене заложников между Украиной и РФ по принципу “всех на всех“.

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Кроме того, он высказал мнение, что в 2014 году европейцы "кинули его, как лоха", признав законным захват Администрации президента митингующими.

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Теги: Янукович, Геращенко, обмен заложниками, Украина, РФ
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Комментариев (11)
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Антибес    06.02.2019, 18:16
Оценка:  -1
Антибес
Когда бухая шавка ира,пересосавшая сотни разных писюнов ради каръеры,называет других шавками,это неимоверно доставляет.))))))))))))
WTF2wtf    06.02.2019, 18:19
Оценка:  +1
WTF2wtf
Фи, даже для путиснкого тролля-многостаночника низко ... просто больной
BabaYul    06.02.2019, 18:05
Оценка:  +1
BabaYul
Когда Ирину Геращенко в Раде обозвали дешёвой подстилкой, то она гордо заявила: " Я не дешёвая подстилка - я профессионалка." Что здесь ещё добавлять...
WTF2wtf    06.02.2019, 18:18
Оценка:  +2
WTF2wtf
Вы такую хрень и без юбки постите, под мужскими никами?
Хотя и так знаю, что постите
Миротворение    06.02.2019, 18:03
Оценка:  +2
Миротворение
По украинским законам нет такого закона,что президента,даже бывшего можно судить.И Конституцию перед выборами и вовремя войны запрещено менять.
Катилин    06.02.2019, 17:58
Оценка:  +2
Катилин
Да её надо главой МИД назначить, она же жлобее чем Климкин даже. Какой слог - политик от Бога просто)) Всё что нужно знать миру о цивилизованном государстве Украина - посмотреть и послушать выступления депутатов и представителей дип корпуса. Думаю африканцев уже перепрыгали=))
Миротворение    06.02.2019, 18:05
Оценка:  0
Миротворение
Так эта жлобиха лично вывела из обмена русского ,которого потом сразу убили в украинской тюрьме.Тут же все обмены и прекратились.
WTF2wtf    06.02.2019, 18:20
Оценка:  +2
WTF2wtf
Вы наверно так же глубоко переживаете об убитых украинских солдатах в российском плену?
WTF2wtf    06.02.2019, 18:22
Оценка:  +1
WTF2wtf
Хотя некоторые командиры из россиян называли это "лечением", когда добивали раненых украинских пленных (как тот же зачищенный потом самими россиянами Телефон).
ЗаУкраину    06.02.2019, 17:50
Оценка:  +1
ЗаУкраину
В каком питомнике развели и откормили таких шавок как эта и ей подобные шавки?
nfhvyt    06.02.2019, 17:34
Оценка:  +3
nfhvyt
Будешь ты скоро передачки ждать а не Яныка ))
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