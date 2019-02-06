Геращенко о Януковиче: "Ждем освобождения пленных от Путина, а не от его лохов-шавок"

Первый вице-спикер заявила, что Украина требует от РФ выдачи экс-президента для отбывания наказания в тюрьме.

Читай также: Янукович считает, что его вместе с жителями Донбасса изгнали из страны

Украина требует от Москвы передать Виктора Януковича Киеву для отбывания наказания за госизмену. Об этом в Facebook написала первый вице-спикер Ирина Геращенко, комментируя слова экс-президента об обмене заложниками.

“Еще летом я сделала прогноз, что страна-террорист РФ попытается разыграть чувствительную и важную тему заложников накануне выборов“, - отметила политик. “Путин - циник высшего сорта“ и он будет спекулировать на заложниках во время выборов президента, добавила Геращенко.

Читай также: Янукович о госизмене: "Приговор написан под диктовку власти"

Она напомнила, что президент Петр Порошенко летом 2018 года дважды обсуждал тему освобождения заложников с президентом РФ. “Мы готовы немедленно передать РФ всех осужденных россиян-террористов. Президент и его команда делали эти предложения десятки раз“, - заверила первый вице-спикер.

Она подчеркнула, что переговоры нужно вести с лидером Кремля, не с его “шавками“: “В тюрьме украинцев держит Путин, а не его прирученные и прикормленные шавки. От Путина требуем немедленного освобождения заложников, политзаключенных и военнопленных“.

Читай также: Янукович: "Я несколько дней назад вернулся в Россию"

Комментируя идею Януковича “переговорить с Путиным“, Геращенко подчеркнула, что Украине не о чем просить экс-президента, “которого презирают и в Киеве, и во Львове, и в его родном Донбассе как беглеца и предателя“.

“Лох, который подыгрывает своим фиглярством циничным и грязным сценариям Кремля, не в переговоры должен играть, а отвечать за измену“, - говорит политик.

Читай также: У Путина обещают уточнить статус Януковича в РФ: "Претензий к нему нет"

“Ждем от Путина, а не лохов-шавок немедленного решения вопроса заложников. У Путина, а не у лохов, ключи от тюрем и камер с украинскими моряками, политзаключенными и заложниками. Шавки вызывают просто отвращение“, - резюмировала Геращенко.

Напомним, ранее экс-президент Виктор Янукович заявил, что готов проявить инициативу и переговорить с Владимиром Путиным об обмене заложников между Украиной и РФ по принципу “всех на всех“.

Читай также: Интерпол снял Януковича с розыска - ГПУ

Кроме того, он высказал мнение, что в 2014 году европейцы "кинули его, как лоха", признав законным захват Администрации президента митингующими.