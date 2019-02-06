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Климкин заявил, что Украина надеется на двусторонний безвиз с Великобританией

Комментариев: 1
Украина не планирует вводить визы для британских граждан после выхода страны из ЕС.
Британцы могут свободно посещать Украину с краткосрочными поездками
Британцы могут свободно посещать Украину с краткосрочными поездками
eurointegration.com.ua

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина не планирует вводить визы для граждан Великобритании после того, как страна выйдет из Европейского Союза.

Об этом он рассказал в интервью Голосу Америки.

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Климкин также отметил желании Киева добиться смягчения визового режима для украинцев, которые путешествуют в Британию.

Сейчас британцы, могут свободно посещать Украину с краткосрочными поездками, но украинским гражданам для въезда в Великобританию, в отличие от большинства стран Европы, нужны визы, получение которых предполагает значительную оплату.

По словам Климкина, британские визовые требования к гражданам Украины до сих пор не пересматривались, хотя представители Киева и Лондона уже работают над проектом соглашения о торговых отношениях.

Глава МИДа также отметил, что процесс Брексита, хоть и является поводом для переформатирования отношений и сближения между странами, однако не создает благоприятные условия для смягчения визового режима.

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“Мы прекрасно понимаем беспокойство, поскольку сама дискуссия относительно Брексита была вызвана миграционными проблемами, то есть восприятием внутри Британии“, - сказал Климкин.

Напомним, 8 января 2019 года международная компания Henley & Partners опубликовала свежий рейтинг паспортов мира, в котором Украина оказалась на 41 месте из 200 стран.  

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Теги: безвиз, Великобритания, Украина, Евросоюз, Климкин, Брексит
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Комментариев (1)
nfhvyt    06.02.2019, 17:47
Оценка:  +1
nfhvyt
А, ну да, они ж ради этого даже из ЕС выходят, что бы только украинцы до них ехали.
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