Климкин заявил, что Украина надеется на двусторонний безвиз с Великобританией
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина не планирует вводить визы для граждан Великобритании после того, как страна выйдет из Европейского Союза.
Об этом он рассказал в интервью Голосу Америки.
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Климкин также отметил желании Киева добиться смягчения визового режима для украинцев, которые путешествуют в Британию.
Сейчас британцы, могут свободно посещать Украину с краткосрочными поездками, но украинским гражданам для въезда в Великобританию, в отличие от большинства стран Европы, нужны визы, получение которых предполагает значительную оплату.
По словам Климкина, британские визовые требования к гражданам Украины до сих пор не пересматривались, хотя представители Киева и Лондона уже работают над проектом соглашения о торговых отношениях.
Глава МИДа также отметил, что процесс Брексита, хоть и является поводом для переформатирования отношений и сближения между странами, однако не создает благоприятные условия для смягчения визового режима.
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“Мы прекрасно понимаем беспокойство, поскольку сама дискуссия относительно Брексита была вызвана миграционными проблемами, то есть восприятием внутри Британии“, - сказал Климкин.
Напомним, 8 января 2019 года международная компания Henley & Partners опубликовала свежий рейтинг паспортов мира, в котором Украина оказалась на 41 месте из 200 стран.