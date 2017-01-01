В бюллетень с кандидатами в президенты добавили три фамилии
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Центризбирком на заседании в среду зарегистрировал еще троих кандидатов в президенты Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Новыми кандидатами стали нардеп Юрий Тимошенко, экономист Андрей Новак и президент Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев.
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Тимошенко идет на выборы как самовыдвиженец, Новак подался от партии “Патриот“, а Журавлева выдвинула партия “Стабильность“.
Таким образом, ЦИК зарегистрировал уже 37 кандидатов в президенты Украины. 22 их них идут на выборы от партий, 15 - самовыдвиженцы. Решение по остальным подавшим заявки, включая президента Петра Порошенко, комиссия должна принять до 8 февраля включительно.
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Сейчас список кандидатов в президенты выглядит так:
- Балашов Геннадий Викторович
- Бессмертный Роман Петрович
- Богомолец Ольга Вадимовна
- Богословская Инна Германовна
- Бойко Юрий Анатольевич
- Бондарь Виктор Васильевич
- Вилкул Александр Юрьевич
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- Габер Николай Александрович
- Гриценко Анатолий Степанович
- Данилюк Александр Владимирович
- Деревянко Юрий Богданович
- Добродомов Дмитрий Евгеньевич
- Журавлев Василий Николаевич
- Зеленский Владимир Александрович
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- Каплин Сергей Николаевич
- Кива Илья Владимирович
- Корнацкий Аркадий Алексеевич
- Кошулинский Руслан Владимирович
- Кривенко Виктор Николаевич
- Кривонос Сергей Григорьевич
- Куприй Виталий Николаевич
- Ляшко Олег Валерьевич
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- Новак Андрей Яремович
- Мороз Александр Александрович
- Мураев Евгений Владимирович
- Наливайченко Валентин Александрович
- Насиров Роман Михайлович
- Носенко Сергей Михайлович
- Рыгованов Руслан Александрович
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- Садовый Андрей Иванович
- Скоцик Виталий Евстафьевич
- Смешко Игорь Петрович
- Тарута Сергей Алексеевич
- Тимошенко Юлия Владимировна
- Тимошенко Юрий Владимирович
- Шевченко Александр Леонидович
- Шевченко Игорь Анатольевич
Напомним, ранее сообщалось, что лидер запрещенной в Украине Компартии Петр Симоненко подал иск против ЦИК из-за отказа зарегистрировать его кандидатом в президенты.