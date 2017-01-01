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В бюллетень с кандидатами в президенты добавили три фамилии

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ЦИК зарегистрировал еще троих кандидатов в президенты.
ЦИК зарегистрировал уже 37 кандидатов на выборы президента
ЦИК зарегистрировал уже 37 кандидатов на выборы президента
facebook.com/UACEC

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Центризбирком на заседании в среду зарегистрировал еще троих кандидатов в президенты Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Новыми кандидатами стали нардеп Юрий Тимошенко, экономист Андрей Новак и президент Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев.

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Тимошенко идет на выборы как самовыдвиженец, Новак подался от партии “Патриот“, а Журавлева выдвинула партия “Стабильность“.

Таким образом, ЦИК зарегистрировал уже 37 кандидатов в президенты Украины. 22 их них идут на выборы от партий, 15 - самовыдвиженцы. Решение по остальным подавшим заявки, включая президента Петра Порошенко, комиссия должна принять до 8 февраля включительно.

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Сейчас список кандидатов в президенты выглядит так:

  • Балашов Геннадий Викторович
  • Бессмертный Роман Петрович
  • Богомолец Ольга Вадимовна
  • Богословская Инна Германовна
  • Бойко Юрий Анатольевич
  • Бондарь Виктор Васильевич
  • Вилкул Александр Юрьевич

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  • Габер Николай Александрович
  • Гриценко Анатолий Степанович
  • Данилюк Александр Владимирович
  • Деревянко Юрий Богданович
  • Добродомов Дмитрий Евгеньевич
  • Журавлев Василий Николаевич
  • Зеленский Владимир Александрович

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  • Каплин Сергей Николаевич
  • Кива Илья Владимирович
  • Корнацкий Аркадий Алексеевич
  • Кошулинский Руслан Владимирович
  • Кривенко Виктор Николаевич
  • Кривонос Сергей Григорьевич
  • Куприй Виталий Николаевич
  • Ляшко Олег Валерьевич

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  • Новак Андрей Яремович
  • Мороз Александр Александрович
  • Мураев Евгений Владимирович
  • Наливайченко Валентин Александрович
  • Насиров Роман Михайлович
  • Носенко Сергей Михайлович
  • Рыгованов Руслан Александрович

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  • Садовый Андрей Иванович
  • Скоцик Виталий Евстафьевич
  • Смешко Игорь Петрович
  • Тарута Сергей Алексеевич
  • Тимошенко Юлия Владимировна
  • Тимошенко Юрий Владимирович
  • Шевченко Александр Леонидович
  • Шевченко Игорь Анатольевич

Напомним, ранее сообщалось, что лидер запрещенной в Украине Компартии Петр Симоненко подал иск против ЦИК из-за отказа зарегистрировать его кандидатом в президенты.

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Теги: кандидаты, выборы президента, ЦИК, регистрация
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