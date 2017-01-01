В бюллетень с кандидатами в президенты добавили три фамилии

ЦИК зарегистрировал еще троих кандидатов в президенты.

ЦИК зарегистрировал уже 37 кандидатов на выборы президента facebook.com/UACEC

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Центризбирком на заседании в среду зарегистрировал еще троих кандидатов в президенты Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Новыми кандидатами стали нардеп Юрий Тимошенко, экономист Андрей Новак и президент Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев.

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Тимошенко идет на выборы как самовыдвиженец, Новак подался от партии “Патриот“, а Журавлева выдвинула партия “Стабильность“.

Таким образом, ЦИК зарегистрировал уже 37 кандидатов в президенты Украины. 22 их них идут на выборы от партий, 15 - самовыдвиженцы. Решение по остальным подавшим заявки, включая президента Петра Порошенко, комиссия должна принять до 8 февраля включительно.

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Сейчас список кандидатов в президенты выглядит так:

Балашов Геннадий Викторович

Бессмертный Роман Петрович

Богомолец Ольга Вадимовна

Богословская Инна Германовна

Бойко Юрий Анатольевич

Бондарь Виктор Васильевич

Вилкул Александр Юрьевич

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Габер Николай Александрович

Гриценко Анатолий Степанович

Данилюк Александр Владимирович

Деревянко Юрий Богданович

Добродомов Дмитрий Евгеньевич

Журавлев Василий Николаевич

Зеленский Владимир Александрович

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Каплин Сергей Николаевич

Кива Илья Владимирович

Корнацкий Аркадий Алексеевич

Кошулинский Руслан Владимирович

Кривенко Виктор Николаевич

Кривонос Сергей Григорьевич

Куприй Виталий Николаевич

Ляшко Олег Валерьевич

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Новак Андрей Яремович

Мороз Александр Александрович

Мураев Евгений Владимирович

Наливайченко Валентин Александрович

Насиров Роман Михайлович

Носенко Сергей Михайлович

Рыгованов Руслан Александрович

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Садовый Андрей Иванович

Скоцик Виталий Евстафьевич

Смешко Игорь Петрович

Тарута Сергей Алексеевич

Тимошенко Юлия Владимировна

Тимошенко Юрий Владимирович

Шевченко Александр Леонидович

Шевченко Игорь Анатольевич

Напомним, ранее сообщалось, что лидер запрещенной в Украине Компартии Петр Симоненко подал иск против ЦИК из-за отказа зарегистрировать его кандидатом в президенты.