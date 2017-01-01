В Одессе уволили водителя троллейбуса за избиение паcсажира

Руководство КП Одесгорэлектротранс признало, что на их предприятии не обошлось "без урода".

В Одессе водитель троллейбуса избил пассажира, после чего был уволен. Об этом сообщил директор КП Одесгорэлектротранс Дмитрий Жеман на своей странице в Facebook в среду, 6 февраля.

"Вчера произошел очень скверный инцидент с участием водителя троллейбуса. Водитель применил физическую силу, а проще говоря, избил пассажира, пусть и изрядно выпившего, возможно без определенного места жительства, но тем не менее, это пассажир и прежде всего — человек. К сожалению, поговорка "в семье не без урода" в данном случае применима и к нашему предприятию", – написал Жеман.

По его словам, водителя сегодня с позором уволили с предприятия. В дальнейшем его судьбой будут заниматься полицейские.

"От имени всего коллектива КП ОГЭТ прошу прощения перед очевидцами происшествия, пассажирами городского электротранспорта и, конечно же, пострадавшим от действий водителя человеком. Мы примем все меры, чтобы избежать в дальнейшем подобных происшествий с участием наших сотрудников", – пообещал директор предприятия.

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Ранее сообщалось, что в троллейбусе Одессы мужчину ранили ножом в живот. Пострадавший вступился за девушку, к которой приставали трое неизвестных, и получил от них ножевой удар. Злоумышленника задержали.

Также стало ивестно, что трое молодых одесситов жестоко избили полицейского, остановившего автомобиль-нарушитель. Патрульный попал в больницу с черепно-мозговой травмой и травмой грудной клетки. Правонарушетили были задержаны.

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