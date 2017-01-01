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Луценко засчитал к Небесной сотни погибших на Майдане силовиков

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Генпрокурор причислил к Небесной сотни 18 милиционеров, погибших во время Революции достоинства на Майдане.
Юрий Луценко на сцене во время Евромайдана
Юрий Луценко на сцене во время Евромайдана
Joinfo.ua

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отнес к Небесной сотни застреленных во время Революции достоинства на Майдане правоохранителей. Об этом в среду, 6 февраля, сообщает УНИАН.

В частности, указано, что соответствующее заявление генпрокурор сделал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, говоря о данных экспертизы, установивших связь между приказами руководителей силовых структур и смертями на Майдане.

"Подчеркиваю, речь идет о всех сторонах конфликта, так как среди Небесной сотни есть и 18 погибших милиционеров. И те, и те - жертвы", - сказал Луценко, который тогда считался одним из лидеров Евромайдана.

Напомним, 1 февраля стало известно, что Генпрокуратура завершила расследование относительно виновных в расстреле на Майдане.

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Теги: Луценко, майдан, Генеральный прокурор, генпрокурор, Юрий Луценко, Евромайдан, милиционеры, Небесная сотня
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Источник: korrespondent.net

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