Суд рассмотрит вопрос отстранения Супрун в понедельник

Минюст успел подать ходатайство по вопросу отстранения и.о. министра еще 5 февраля.

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Минюст еще во вторник подал ходатайство об отмене мер обеспечения иска по делу об отстранении Уляны Супрун от исполнения обязанностей. Об этом в Facebook сообщил министр Кабмина Александр Саенко.

“По предварительной информации, его рассмотрение состоится 11 февраля 2019 в Окружном административном суде города Киева“, - также рассказал министр.

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“Надеемся на справедливое и беспристрастное решение суда“, - подчеркнул чиновник.

Напомним, ранее Уляна Супрун сообщила, что в связи с решением суда о ее отстранении прервала командировку в США и возвращается в Украину. В МОЗ опасаются срыва поставок лекарств из-за невозможности и.о. министра исполнять свои обязанности.