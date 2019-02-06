Посольство Украины во Франции требует от AFP исправить ошибку с Крымом
Читай также: Агентство AFP опубликовало карту с Крымом в составе России
Французские СМИ продолжают допускать ошибки в обозначении на картах оккупированного РФ Крыма. Об этом сообщило посольство Украины во Франции.
Там отметили, что ошибки продолжают появляться, несмотря “на многочисленные разъяснения и однозначную четкую позицию международного сообщества“.
Читай также: Телеканал CNN исправил сообщение о “российском“ Симферополе
В частности, 4 февраля в Twitter агентства AFP появилась карта с некорректным отображением принадлежности полуострова, отметило ведомство.
В связи с этим посольство обратилось к руководству агентства с требованием принять необходимые меры для исправления ситуации и “неповторения подобных случаев в будущем“. “Ожидаем адекватный ответ“, - подчеркивает посольство.
Читай также: В Словакии рассылают фейк об отсутствии границ у Украины
Напомним, ранее в МИД пояснили, почему карты Google отображают Крым с территории России как часть страны-агрессора.
и сейчас не будет .
Лапти хазарские оттуда уже прогнали ссаными тряпками