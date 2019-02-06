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Посольство Украины во Франции требует от AFP исправить ошибку с Крымом

Комментариев: 4
Информагентство в Twitter опубликовало карту с некорректным отображением принадлежности полуострова стране-оккупанту.
Посольство Украины во Франции требует от информагентства больше не допускать таких ошибок
Посольство Украины во Франции требует от информагентства больше не допускать таких ошибок
facebook.com/ambassadeukraineenfrance

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Французские СМИ продолжают допускать ошибки в обозначении на картах оккупированного РФ Крыма. Об этом сообщило посольство Украины во Франции.

Там отметили, что ошибки продолжают появляться, несмотря “на многочисленные разъяснения и однозначную четкую позицию международного сообщества“.

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В частности, 4 февраля в Twitter агентства AFP появилась карта с некорректным отображением принадлежности полуострова, отметило ведомство.

В связи с этим посольство обратилось к руководству агентства с требованием принять необходимые меры для исправления ситуации и “неповторения подобных случаев в будущем“. “Ожидаем адекватный ответ“, - подчеркивает посольство.

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Напомним, ранее в МИД пояснили, почему карты Google отображают Крым с территории России как часть страны-агрессора.

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Теги: Крым, Украина, РФ, карта, AFP, Франция, посольство
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Комментариев (4)
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farfalle    06.02.2019, 18:58
Оценка:  +3
farfalle
Чем дальше, тем этих "ошибок" будет больше. Со временем все будут только помнить, только как родная ненька своему Крыму воду и электричество перекрывала
krolikoff_net    06.02.2019, 19:12
Оценка:  -5
krolikoff_net
Нет никакого -дальше. Ваша квазистрана россия доживает свои последние годы. Никогда Крым не был под лаптями,
и сейчас не будет .
farfalle    06.02.2019, 19:13
Оценка:  +2
farfalle
"скоро" (с)
Лапти хазарские оттуда уже прогнали ссаными тряпками
drozdikus    06.02.2019, 19:21
Оценка:  +2
drozdikus
ов.ца ты ты это пишешь с 2005-2007г. твои прогнозы были 2013,2014,2015,2016 и т.д. а она все не разрушается) сестра центурио наверное) был тут додик такой с прогнозами)
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