Посольство Украины во Франции требует от AFP исправить ошибку с Крымом

Информагентство в Twitter опубликовало карту с некорректным отображением принадлежности полуострова стране-оккупанту.

Посольство Украины во Франции требует от информагентства больше не допускать таких ошибок facebook.com/ambassadeukraineenfrance

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Французские СМИ продолжают допускать ошибки в обозначении на картах оккупированного РФ Крыма. Об этом сообщило посольство Украины во Франции.

Там отметили, что ошибки продолжают появляться, несмотря “на многочисленные разъяснения и однозначную четкую позицию международного сообщества“.

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В частности, 4 февраля в Twitter агентства AFP появилась карта с некорректным отображением принадлежности полуострова, отметило ведомство.

В связи с этим посольство обратилось к руководству агентства с требованием принять необходимые меры для исправления ситуации и “неповторения подобных случаев в будущем“. “Ожидаем адекватный ответ“, - подчеркивает посольство.

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Напомним, ранее в МИД пояснили, почему карты Google отображают Крым с территории России как часть страны-агрессора.