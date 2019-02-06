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В Португалии арестованы украинские моряки за перевозку кокаина

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Всех подозреваемых заключили под стражу на три месяца. Они обеспечены услугами адвоката и переводчика.
Судно SEA SCAN 1 под флагом Панамы
Судно SEA SCAN 1 под флагом Панамы
mtwtu.org.ua

Правоохранители Португалии перехватили судно SEA SCAN 1 под флагом Панамы, на котором обнаружили партию кокаина общим весом 2,5 тонны и стоиостью 500 млн евро. Об этом сообщает Украинская служба информации со ссылкой на Фонд помощи морякам Ассоль в среду, 6 февраля.

Судно было задержано в нейтральных водах – в 300 километрах от мыса Святого Викентия в провинции Алгарве. Среди членов экипажа восемь граждан Украины. Известно, что пятеро из них одесситы.

Всех подозреваемых заключили под стражу на три месяца. Они обеспечены услугами адвоката и переводчика. Позже украинских граждан сможет посетить консул Украины.

Ранее в Кабо-Верде арестовали 11 моряков из России, которых подозревают в контрабанде рекордной партии кокаина весом 9,5 тонны. Наркотики перевозило судно Eser под флагом Панамы.

Также сообщалось, что в Латвии конфисковали самую крупную партию кокаина в истории страны.

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Теги: Украина, наркотики, моряки, кокаин, украинцы, арест, Португалия, наркоторговля, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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