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В Харькове повесилась 19-летняя жительница Индии

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В Харькове нашли повешенной 19-летнюю девушку из Индии. Это происшествие полицейские расследуют как самоубийство.
Трагедия произошла 5 февраля
Трагедия произошла 5 февраля
espreso.tv

В Харькове нашли повешенной 19-летнюю девушку из Индии. Об этом со ссылкой на данные областного управления полиции сообщает в среду, 6 февраля, УНН.

"Информация поступила во вторник около 22:00 о том, что в Харькове нашли повешенной 19-летнюю девушку из Индии. Открыли уголовное производство по статье умышленное убийство с пометкой самоубийство", - доложили в правоохранительном ведомстве.

Ранее в Черновцах с балкона четвертого этажа дома выпал студент-иностранец.

Также сообщалось, что в Винницкой области юноша покончил жизнь самоубийством.

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Теги: Харьков, смерть, Индия, самоубийство, девушка, суицид, самоубийца, повешение
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Источник: korrespondent.net

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