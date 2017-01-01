В Харькове повесилась 19-летняя жительница Индии
В Харькове нашли повешенной 19-летнюю девушку из Индии. Это происшествие полицейские расследуют как самоубийство.
В Харькове нашли повешенной 19-летнюю девушку из Индии. Об этом со ссылкой на данные областного управления полиции сообщает в среду, 6 февраля, УНН.
"Информация поступила во вторник около 22:00 о том, что в Харькове нашли повешенной 19-летнюю девушку из Индии. Открыли уголовное производство по статье умышленное убийство с пометкой самоубийство", - доложили в правоохранительном ведомстве.
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