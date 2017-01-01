На Донбассе за день семь обстрелов
Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Три раза применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Бойцы ВСУ не пострадали.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в среду, 6 февраля.
Кроме того, позиции украинских военных были обстреляны в районе населенного пункта Лебединское из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; а вблизи поселка Павлополь – из гранатометов.
В полосе действий оперативно-тактической группировки Север сепаратисты дважды обстреляли позиции из гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Крымское, а также из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Вильный.
Также позиции в районе населенного пункта Пивденне были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств… Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – отметили в штабе.
Напомним, за сутки 5 февраля сепаратисты 12 раз открывали огонь. Пять раз применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Один боец ВСУ был ранен.
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