ДТП в Харькове: арест Зайцевой и Дронову продлили еще на два месяца
Срок содержания под стражей обвиняемым в смертельном ДТП в Харькове Елене Зайцевой и Геннадию Дронову суд продлил до 4 апреля. Об этом в среду, 6 февраля, сообщает УНН.
В частности, указано, что прокуратура ходатайствовала о продлении срока содержания под стражей обвиняемых еще на 60 суток без определения размера залога.
В свою очередь защита Зайцевой попросила отказать в удовлетворении ходатайства, а защита Дронова заявила, что ходатайство удовлетворению не подлежит. Дронов также попросил изменить ему меру пресечения на домашний арест с ношением электронного браслета.
В то же время суд принял решение удовлетворить ходатайство прокуратуры и продлил арест Зайцевой и Дронову до 4 апреля.
Отмечается, что после продления мер пресечения суд перешел к дебатам.
Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой отбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.
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