Юрий Бойко: Долги людей за ЖКХ-услуги должны быть списаны

Ситуация с неуплатой за жилищно-коммунальные платежи может в ближайшее время стать катастрофической: власть забрала у большинства людей субсидии, а тарифы при этом продолжает поднимать. Коммунальные долги нужно списать. Об этом заявил народный депутат, основатель оппозиционной ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко в среду, 6 февраля.

"Ситуация была трудной уже в конце прошлой осени. А с 1 ноября к тому же произошло повышение цен на газ на 23%. Это привело к тому, что уже сейчас 4 из 10 украинцев не могут платить за коммунальные услуги", - отметил политик.

Он подчеркнул, что причины неплатежей заключаются не только в повышении цены на газ, но также и в решении правительства о лишении субсидий значительного количества граждан.

"2,5 миллиона домохозяйств потеряли субсидии из-за решения властей. А что касается предложенной властями монетизации, то это афера: людям дадут один раз средства, а долги еще больше возрастут", - подчеркнул Бойко.

Он сообщил о законодательной инициативе оппозиционной ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ о списании долгов за жилищно-коммунальные услуги.

"Мы зарегистрировали законопроект о списании задолженности граждан за услуги ЖКХ. Люди не могут платить по этим космическими тарифам. Украинцы задолжали более 50 млрд грн за коммунальные услуги. Это бремя нужно ликвидировать, установить нормальный тариф и дать субсидии тем, кто сам заплатить не может. Люди должны иметь возможность пользоваться благами цивилизации, а не переходить снова на дрова", - отметил Юрий Бойко

Напомним, что задолженность за коммунальные услуги с 2013-го года по ноябрь 2018 года выросла в 4 раза от 12 млрд до 47,7 грн.

По данным Государственной службы статистики Украины, в ноябре 2018 года установлен исторический рекорд по темпам роста долга за жилищно-коммунальные услуги за один месяц - на 7,8 млрд грн.