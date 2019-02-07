Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Итоги 6 февраля: Янукович - лох и обвал курса доллара

Комментариев: 10
Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
Янукович показался на публике
Янукович показался на публике

Янукович заявил, что европейские лидеры кинули его как лоха; курс доллара рекордно обвалился. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.


Появились новые подробности дела об отравлении Скрипалей

Третий агент российских спецслужб, связанный якобы с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, остался в Великобритании после покушения. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на свои источники.

По их словам, некий офицер под вымышленным именем Сергей Федотов прибыл в Великобританию одновременно с Петровым и Бошировым и должен был вместе с ними вернуться в Москву. Однако перед вылетом он отменил свою регистрацию на рейс.

США намерены после выхода из ДРСМД создавать запрещенные ракеты

После выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) США намерены создавать запрещенные этим соглашением ракеты, консультируясь со своими партнерами и союзниками. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Янукович провел пресс-конференцию в Москве

Бывший президент Украины Виктор Янукович после своего побега в Россию провел пятую пресс-конференцию. В этот раз он говорил преимущественно о выборах в Украине. Хотя еще совсем недавно его заочно приговорили в Украине к 13 годам тюрьмы, свой приговор Янукович назвал политическим, а то, что действующая украинская власть не сможет честно выиграть выборы, повторил, наверное, с десяток раз.

Говоря о предательстве со стороны Европы во время переговоров на Майдане, Янукович заявил, что его “кинули как лоха“.

Курс доллара в Украине пробил психологическую отметку

В Украине курс доллара с начала года снизился с 27,6 до 26,96 грн/долл, таким образом, американская валюта опустилась ниже психологической отметки. НБУ объясняет нетипичное для этого периода года укрепление гривны отсутствием паники на валютном рынке, стабильным экспортом, иностранными инвестициями

В Нафтогазе объяснили, сколько должен стоить газ

Украинцы платят за газ на 20% меньше его рыночной стоимости. “В середине января мы проводили тендер на закупку из Европы газа на февраль. Было 17 участников – всем известные крупнейшие энергетические компании. Победила компания, которая в эквиваленте предложила цену 10,65 гривны за кубометр… При этом цена, по которой мы обязаны продавать, составляет 8,5 гривны“, - заявил директор интегрированного газового бизнеса Нафтогаза Андрей Фаворов.

Супрун отреагировала на решение суда о ее отстранении

Спустя сутки Ульяна Супрун отреагировала на решение суда об отстранении ее от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения. Постом в Facebook она поблагодарила всех, кто выступил против решения Окружного админсуда Киева.

“Изменения, которые нам удалось достичь, поставлены под угрозу“, - заявила Супрун и привела перечень задач Минздрава, которые невозможно осуществить без подписи главы ведомства.

“Кто подпишет договора с организациями, которые будут закупать лекарства, вакцины и медицинские изделия за счет госбюджета 2019? Поскольку полномочия подписывать договоры также только и.о. министра“, - подчеркнула чиновница.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Янукович, Супрун, курс гривны, курс долара, Пресс-конференция Януковича, цена на газ, Сергей Скрипаль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Корреспондент.net

Статьи по теме

Комментариев (12)
Отсортировать по дате Вниз
Здабyляка    07.02.2019, 08:10
Оценка:  0
Здабyляка
А что за часы у Лоха на фото? Тысяч за 100 евро...
pochta-mail    07.02.2019, 08:13
Оценка:  -2
pochta-mail
И вот прикинь кто лох..ты или он
Здабyляка    07.02.2019, 08:14
Оценка:  +1
Здабyляка
Лох ты...ты же за него голосовал)))
Здабyляка    07.02.2019, 08:06
Оценка:  0
Здабyляка
Янукович Лох, так как шестерка карлика,))
iseamaster    07.02.2019, 07:27
Оценка:  -3
iseamaster
Европейские лидеры не только Яныка как лоха кинули, они миллионы украинцев развели как лохов. Дали гарантии Яныку что майдан разойдётся, но когда Беркутов отвели, майдавонь кинулась захватывать Банковую. Яныка планировали самоубить... но тут cyka Путин увидел что Крым ничей.... А шо евролидеры???
iseamaster    07.02.2019, 07:30
Оценка:  -3
iseamaster
Спросить бы с этих евромерзавцев, что стоят договора с ними... Именно эти твари начали разваливать Украину.
Здабyляка    07.02.2019, 07:55
Оценка:  -1
Здабyляка
Пукин вдру увидел, бля глаз третиц на жопе открылся вдруг! надо же быть таким ватным пыдором, чтобы такое молоть))) Фу бля!
Здабyляка    07.02.2019, 07:56
Оценка:  -1
Здабyляка
Похмелись тётя... стекломой тебя ждёт)))
iseamaster    07.02.2019, 08:05
Оценка:  -2
iseamaster
Если бы не ваш сраный майдан, Крым бы никуда не ушёл. И войны на Донбассе при Яныке не было бы. Делай выводы, кастрюля. Дураком растёшь.
Здабyляка    07.02.2019, 08:07
Оценка:  -1
Здабyляка
Если бы не ваш сраный Пукин, Крым бы никуда не ушел...вот это правда!
Здабyляка    07.02.2019, 08:08
Оценка:  -1
Здабyляка
И войны бы не было!!!
Здабyляка    07.02.2019, 08:08
Оценка:  -1
Здабyляка
Ты мозгов пропило пукинососище)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь