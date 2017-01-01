В парке Днепра нашли боеприпас

В парке обнаружили устаревший артиллерийский снаряд калибра 105 мм.

В службу спасения в среду, 6 февраля, позвонили сотрудники полиции. Они сообщили, что в парке имени Лазаря Глобы, на улице Андрея Фабра, нашли взрывоопасный предмет. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

По прибытию пиротехническая группа идентифицировала предмет. Это оказался устаревший артиллерийский снаряд калибра 105 мм.

Боеприпас изъяли. Его уничтожат на специальном подрывном участке.

При осмотре территории других опасных предметов не нашли.

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Накануне в Хмельницкой области в кустах нашли три полиэтиленовых мешка с гранатами.

Также сообщалось, что в Киеве задержали пьяного мужчину, который предлагал продавцу продуктового магазина купить у него четыре гранаты.

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