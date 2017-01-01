В Украине с сегодняшнего дня можно покупать валюту онлайн

Украинцы с сегодняшнего дня могут покупать и продавать валюту онлайн.

В Украине разрешили онлайн-покупку валюты для физических лиц. Новая услуга стала доступна в связи со вступлением в силу в четверг, 7 февраля, закона "О валюте и валютных операциях", который предусматривает отмену ряда ограничений для бизнеса и населения.

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"Касательно операций физических лиц ... Мы также анонсируем множество (валютных - ред.) послаблений. Прежде всего, это возможность онлайн-покупки валюты – ее можно будет купить либо через карточки, либо через онлайн-банкинг и другие системы, которые предлагают коммерческие банки", - сообщил на брифинге заместитель главы Нацбанка Олег Чурий, передает 112 Украина.

По информации Интерфакс-Украина, запуск онлайн обмена валют для физлиц с 7 февраля анонсировали уже несколько банков: ПриватБанк, виртуальный Monobank, выпускающий карты через два банка-партнера: Универсал Банк, Айбокс банк (iBox) и Альфа-Банк (Украина).

Как сообщалось, Национальный банк решил снять необходимость резервирования средств под покупку валюты. По словам замглавы НБУ Олега Чурия, регулятор также снизит требование по обязательной продаже поступлений в Украину в иностранной валюте в пользу юридических лиц с уровня 50% до 30% с марта.

Напомним, 6 февраля доллар резко упал.