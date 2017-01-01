В Одессе задержали банду рэкетиров
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В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией блокировали деятельность этнической организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у граждан.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы входили ранее судимые выходцы из региона Северного Кавказа.
"Злоумышленники, применяя физическое насилие и психологическое давление, "выбивали" несуществующие долги у местных жителей", – заявляет СБУ.
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"Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства от жителя областного центра 1 тысячи долларов США. В случае неуплаты денег рэкетиры угрожали мужчине физической расправой", – говорится в сообщении.
Правоохранители задержали троих участников так называемого "силового звена" группировки на одной из улиц Одессы во время получения "долга" от потерпевшего.
Как сообщалось 4 февраля, под Сумами полиция задержала банду рэкетиров.