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В Одессе задержали банду рэкетиров

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Преступники выбивали несуществующие "долги" у местных жителей.
Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства
Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства
ssu.gov.ua

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В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией блокировали деятельность этнической организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у граждан.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы входили ранее судимые выходцы из региона Северного Кавказа.

"Злоумышленники, применяя физическое насилие и психологическое давление, "выбивали" несуществующие долги у местных жителей", – заявляет СБУ.

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"Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства от жителя областного центра 1 тысячи долларов США. В случае неуплаты денег рэкетиры угрожали мужчине физической расправой", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали троих участников так называемого "силового звена" группировки на одной из улиц Одессы во время получения "долга" от потерпевшего.

Как сообщалось 4 февраля, под Сумами полиция задержала банду рэкетиров.

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Теги: Одесса, рэкет, банда
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