Убийство Сармата: подозреваемого поймали с удостоверением Европола

Подозреваемый 5 месяцев скрывался от следствия в разных регионах страны.

В городе Львов полиция задержала экс-бойца спецроты милиции Торнадо с удостоверением сотрудника Европола по подозрению в организации убийства общественного активиста Виталия Олешко (позывной Сармат).

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

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“Этого псевдополицейского Европола, бывшего бойца Торнадо, жителя Днипра, котого мы подозреваем в организации именно наблюдения и убийства, Виталия Олешко, мы задержали сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий во Львове“, - написал Аброськин.

Подозреваемого задержали во Львове

Как сообщалось 8 января, запорожский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемых в убийстве бердянского активиста и участника АТО Виталия “Сармата“ Олешко.