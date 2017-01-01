Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Убийство Сармата: подозреваемого поймали с удостоверением Европола

Комментариев: 0
Подозреваемый 5 месяцев скрывался от следствия в разных регионах страны.
Экс-торнадовца поймали с удостоверением сотрудника Европола
Экс-торнадовца поймали с удостоверением сотрудника Европола
facebook.com/Вячеслав Аброськин

В городе Львов полиция задержала экс-бойца спецроты милиции Торнадо с удостоверением сотрудника Европола по подозрению в организации убийства общественного активиста Виталия Олешко (позывной Сармат).

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

Читай также: Убийство Олешко: В Харькове задержали предполагаемого заказчика убийства ветерана АТО

“Этого псевдополицейского Европола, бывшего бойца Торнадо, жителя Днипра, котого мы подозреваем в организации именно наблюдения и убийства, Виталия Олешко, мы задержали сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий во Львове“, - написал Аброськин.

Подозреваемого задержали во Львове
Подозреваемого задержали во Львове

Как сообщалось 8 января, запорожский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемых в убийстве бердянского активиста и участника АТО Виталия “Сармата“ Олешко.

Поделись:
Теги: убийство Сармата, задержание, Запорожская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь