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Красный Крест направил на Донбасс продукты и стройматериалы

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На временно оккупированную территорию проследовало семь грузовиков с гумпомощью.
Через КПВВ Новотроицкое проследовало семь грузовиков
Через КПВВ Новотроицкое проследовало семь грузовиков
dpsu.gov.ua

Международный комитет Красного Креста направил в Донецкую и Луганскую область 96,7 тонн гуманитарной помощи.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

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“Через КПВВ Новотроицкое на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовало семь грузовиков от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено 96,7 тонн гуманитарной помощи, а именно - продуктовые и гигиенические наборы, оргтехнику, товары медицинского назначения, лекарственные препараты и медицинское оборудование“ - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на неподконтрольные Киеву территории Донбасса более 150 тонн гуманитарной помощи. 

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Теги: помощь, гуманитарная помощь, Донбасс, война, Красный Крест
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