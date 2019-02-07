Порошенко встретился с представителями УПЦ в США

Президент поблагодарил епископов Украинской православной церкви в США за помощь в процессе создания независимой православной украинской церкви.

Президент провел встречу с епископами Украинской православной церкви в США president.gov.ua

Читай также: Вселенский патриарх вручил Томос для ПЦУ Епифанию

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с епископами Украинской православной церкви в США (Константинопольский патриархат) - первоиерархом УПЦ в США митрополитом иерапольским Антонием и управляющим западной епархией УПЦ в США архиепископом памфильским Даниилом.

Об этом в четверг, 7 февраля, информирует пресс-служба главы государства.

Президент поблагодарил Антония и Даниила за личный вклад в независимость Украинской церкви.

“Жизнь продемонстрировала, что это решение требовало веры в Господа нашего, большой любви к Украине и украинскому народу, которую продемонстрировал Его Святейшество“, - сказал Порошенко.

Читай также: В Украине не исключили провокаций от РФ на фоне получения Томоса

Митрополит Антоний удивился довольно быстрому процессу предоставления Томоса Украине. Антоний, в своб очередь, отметил важность сохранения стабильности в Украине.