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Порошенко встретился с представителями УПЦ в США

Комментариев: 2
Президент поблагодарил епископов Украинской православной церкви в США за помощь в процессе создания независимой православной украинской церкви.
Президент провел встречу с епископами Украинской православной церкви в США
Президент провел встречу с епископами Украинской православной церкви в США
president.gov.ua

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Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с епископами Украинской православной церкви в США (Константинопольский патриархат) - первоиерархом УПЦ в США митрополитом иерапольским Антонием и управляющим западной епархией УПЦ в США архиепископом памфильским Даниилом.

Об этом в четверг, 7 февраля, информирует пресс-служба главы государства.

Президент поблагодарил Антония и Даниила за личный вклад в независимость Украинской церкви.

“Жизнь продемонстрировала, что это решение требовало веры в Господа нашего, большой любви к Украине и украинскому народу, которую продемонстрировал Его Святейшество“, - сказал Порошенко.

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Митрополит Антоний удивился довольно быстрому процессу предоставления Томоса Украине. Антоний, в своб очередь, отметил важность сохранения стабильности в Украине.

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Теги: США, фото, Порошенко, УПЦ, Петр Порошенко, томос, автокефалия, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ВосставшийИзБана    07.02.2019, 11:16
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Это все хорошо, но в Библии написано, что иисус пришел спасать только погибших овец дома Израилева. Мы тут каким боком. Может для Порошенко это и жизненно важно, но лично мне это ни светит и не греет.
Коляка    07.02.2019, 11:10
Оценка:  0
Коляка
Сказ о том как Пеця легко народу Украинскому всё впаривает...
Shurat77    07.02.2019, 11:08
Оценка:  +3
Shurat77
очень ценная информация.
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