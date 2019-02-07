На Закарпатье вылепили снеговика-гиганта

Высота снежного великана - 7 метров.

В селе Лопухов Закарпатской области прошел необычный конкурс снежных скульптур в ходе которого местные жители вылепили огромного снеговика высотой более чем семь метров.

Об этом сообщает портал 0312.ua.

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Снеговика создали Мирослав Бурса с братьями Виктором и Юрием Косюками. Отмечается, что снежное изваяние лепили в течение трех дней для конкурса в интернете.

По условиям конкурса, снеговик должен был быть изготовлен собственноручно, без использования технических средств. Односельчанам идея юношей понравилась, и они поддерживали создателей гигантской снежной скульптуры.

Снеговик был изготовлен без использования технических средств 0312.ua

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