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На Закарпатье вылепили снеговика-гиганта

Комментариев: 2
Высота снежного великана - 7 метров.
Снеговика создали трое парней
Снеговика создали трое парней
0312.ua

В селе Лопухов Закарпатской области прошел необычный конкурс снежных скульптур в ходе которого местные жители вылепили огромного снеговика высотой более чем семь метров.

Об этом сообщает портал  0312.ua.

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Снеговика создали Мирослав Бурса с братьями Виктором и Юрием Косюками. Отмечается, что снежное изваяние лепили в течение трех дней для конкурса в интернете.

По условиям конкурса, снеговик должен был быть изготовлен собственноручно, без использования технических средств. Односельчанам идея юношей понравилась, и они поддерживали создателей гигантской снежной скульптуры.

Снеговик был изготовлен без использования технических средств
Снеговик был изготовлен без использования технических средств
0312.ua

Как сообщалось 23 января, рекордно гигантский шампиньон вырастили на ферме в Киевской области.

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Теги: снег, снеговик, рекорд, гигант, Закарпатская область
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Комментариев (3)
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Колишній-східняк    07.02.2019, 11:17
Оценка:  0
Колишній-східняк
Слабаки. Попробовали бы из кизяков. Вот где настоящее искусство!
nfhvyt    07.02.2019, 11:04
Оценка:  -1
nfhvyt
Это ж рекорд однозначно ! Немедленно зафиксировать, потом одеть в вышиванку и опять зафиксировать )) Ну а чем же ещё сейчас заниматься в закарпатье.
Коляка    07.02.2019, 10:51
Оценка:  +1
Коляка
какая важная информация
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