Депутаты приступили к закреплению курса ЕС и НАТО в Конституции

Рассмотрение исторического законопроекта займет пару часов, считает спикер Андрей Парубий.

Депутаты рассматривают закрепление курса на ЕС и НАТО в Конституции facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

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Депутаты проголосовали за внесение в порядок дня и приступили к рассмотрению законопроекта о закреплении стратегического курса на ЕС и НАТО в Конституции Украины.“За“ рассмотрение закона проголосовали 227 человек.

Для закрепления курса на ЕС и НАТО в Основном законе понадобится не менее 300 голосов. Глава комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич, представляя законопроект №9037, напомнил, что документ был признан соответствующим Конституции Конституционным судом и проголосован в первом чтении. Кроме того, комитет рекомендует его к принятию.

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Спикер Андрей Парубий призвал депутатов мобилизироваться и отложить другие дела ради “исторического голосования“. Само голосование начнется через пару часов, отметил он, пояснив, что закон нужно рассматривать по полной процедуре.

Поэтому планируется, кроме презентации законопроекта комитетом, заслушать представителей всех фракций и депутатов, желающих высказаться по сути документа.

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Напомним, ранее сообщалось, что фракция БПП пришла в зал заседаний ВР пораньше и заблокировала трибуну парламента, чтобы этого не сделала фракция РПЛ. Сегодня в Раде в связи с рассмотрением вопроса о закреплении в Конституции курса на НАТО и ЕС должен появиться президент Петр Порошенко.