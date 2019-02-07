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Украинского хакера в РФ приговорили к 13 годам колонии

Комментариев: 1
Мужчина, по данным российского следствия, руководил организацией, которая похитила у российских банков более миллиарда рублей.
Украинца приговорили к 13 годам колонии строгого режима
Украинца приговорили к 13 годам колонии строгого режима
thekievtimes.ua

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В Москве украинского хакера Юрия Лысенко приговорили к 13 годам колонии строгого режима за хищение у коммерческих банков РФ более миллиарда рублей (15,15 млн долларов США).

Об этом в среду, 6 февраля, сообщило ТАСС.

По данным российского следствия, группа хакеров под руководством гражданина Украины Лысенко с июля по ноябрь 2014 года похищала средства со счетов клиентов российских банков, а потом восстанавливала баланс за счет собственных средств кредитных организаций.

Отмечается, что от действий злоумышленников пострадали Промсвязьбанк (39,5 млн рублей), Уралсиб (45 млн рублей), Траст (106 млн рублей) и Зенит (883,5 млн рублей).

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Кроме Лысенко, обвиняемыми по делу проходят еще 13 человек. Им инкриминируются статьи о мошенничестве, краже и организации преступного сообщества.

Ранее США обвинили украинца во взломе базы данных правительственной комиссии

Напомним, в Польше задержали украинского хакера, которого разыскивал Интерпол за распространение вредоносных программ.

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Теги: Россия, хакеры, Москва, украинцы, колония, приговор
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Vasya_iz_Ivanovo    07.02.2019, 12:35
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Он тоже политзаключенный?
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