Украинского хакера в РФ приговорили к 13 годам колонии
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В Москве украинского хакера Юрия Лысенко приговорили к 13 годам колонии строгого режима за хищение у коммерческих банков РФ более миллиарда рублей (15,15 млн долларов США).
Об этом в среду, 6 февраля, сообщило ТАСС.
По данным российского следствия, группа хакеров под руководством гражданина Украины Лысенко с июля по ноябрь 2014 года похищала средства со счетов клиентов российских банков, а потом восстанавливала баланс за счет собственных средств кредитных организаций.
Отмечается, что от действий злоумышленников пострадали Промсвязьбанк (39,5 млн рублей), Уралсиб (45 млн рублей), Траст (106 млн рублей) и Зенит (883,5 млн рублей).
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Кроме Лысенко, обвиняемыми по делу проходят еще 13 человек. Им инкриминируются статьи о мошенничестве, краже и организации преступного сообщества.
Ранее США обвинили украинца во взломе базы данных правительственной комиссии.
Напомним, в Польше задержали украинского хакера, которого разыскивал Интерпол за распространение вредоносных программ.