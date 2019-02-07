Порошенко, Гройсман и Яценюк приехали в ВР на голосование по ЕС И НАТО

Спикер Андрей Парубий пригласил Яценюка, так как курс в НАТО начинался с него.

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В Верховную Раду в связи с голосованием за закрепление курса на вступление в ЕС и НАТО в Конституции прибыл президент Петр Порошенко.

Кроме него, в парламент приехали премьер Владимир Гройсман и экс-премьер Арсений Яценюк. Как пояснил спикер Андрей Парубий, он пригласил Гройсмана как действующего премьер-министра и Яценюка как премьера, с которого начинался курс Украины на ЕС и НАТО.

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“Сегодня исторический день, должно пройти судьбоносное голосование, которое определит внешнеполитические ориентиры движения Украины в Североатлантический альянс“, - подчеркнул Порошенко, призывая парламент поддержать закон №9037.

Он напомним, что в среду Македония получила согласие на вступление в НАТО. “Теперь в НАТО будет 30 членов. Страна продемонстрировала единство, разрушила планы России, которая пыталась остановить ее движение“, - подчеркнул президент.

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Вчера же Еврокомиссия начала переговоры про членство Македонии в ЕС, рассказал он. “Это говорит еще раз о том, как связаны эти процессы - в НАТО и ЕС“, - говорит Порошенко.

“НАТО - это о безопасности, в том числе - о безопасности на улицах, защите конституционных прав. И это также связано со вступлением в ЕС, соответствием Украины критериям, которые нужны для членства“, - заверил президент.

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В том числе, курс на НАТО - это и защита стандартов жизни украинского гражданина, добавил он. “10 лет назад в этом зале звучали призывы к многовекторности и внеблоковости. Хочу всем напомнить, в 2014 году агрессия РФ началась тогда, когда у Украины был внеблоковый статус. Ни от чего это не спасло. Сейчас мы должны двигаться вперед“, - подчеркнул Порошенко.

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Также он добавил , что, по словам Йенса Столтенберга, двери НАТО открыты для любой страны, которая готова проводить реформы и отвечать Вашингтонскому договору. “Это про Украину“, - резюмировал президент.

Напомним, ранее депутаты начали рассмотрение курса на ЕС и НАТО в Конституции.