Рада закрепила курс на ЕС и НАТО

334 депутата проголосовали за изменение внешнеполитического курса страны.

Рада проголосовала за закрепление в Основном законе курса на вступление в ЕС и НАТО rada.gov.ua

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Верховная Рада проголосовала за закрепление курса на ЕС и НАТО в Конституции Украины. Голоса за законопроект №9037 отдали 334 депутата.

Таким образом, парламент утвердил изменения в Конституцию, которые устанавливают стратегический внешнеполитический курс страны на вступление в Альянс и ЕС.

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Перед этим законопроект уже был проголосован в первом чтении, кроме того, его одобрил Конституцинный суд и правовой комитет.

Ранее в парламент посмотреть на историческое голосование прибыли президент Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман и экс-премьер Арсений Яценюк.