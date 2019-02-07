Рада закрепила курс на ЕС и НАТО
334 депутата проголосовали за изменение внешнеполитического курса страны.
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Верховная Рада проголосовала за закрепление курса на ЕС и НАТО в Конституции Украины. Голоса за законопроект №9037 отдали 334 депутата.
Таким образом, парламент утвердил изменения в Конституцию, которые устанавливают стратегический внешнеполитический курс страны на вступление в Альянс и ЕС.
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Перед этим законопроект уже был проголосован в первом чтении, кроме того, его одобрил Конституцинный суд и правовой комитет.
Ранее в парламент посмотреть на историческое голосование прибыли президент Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман и экс-премьер Арсений Яценюк.
рвануло?!))))))
Ну так если нас там не ждут, чего ты суетишься? А вообще - рф поставила свои ракеты в Крыму. Дебильный мост соорудило. НАТО должно предпринять ответные меры. Вот поэтому ты тут и надрываешь свой пукан.
А кто тебе нашептал, что НАТО что-то делает для меня? НАТО для себя делает. НАТО охраняет свои рубежи на дальних подступах.