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Рада закрепила курс на ЕС и НАТО

Комментариев: 21
334 депутата проголосовали за изменение внешнеполитического курса страны.
Рада проголосовала за закрепление в Основном законе курса на вступление в ЕС и НАТО
Рада проголосовала за закрепление в Основном законе курса на вступление в ЕС и НАТО
rada.gov.ua

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Верховная Рада проголосовала за закрепление курса на ЕС и НАТО в Конституции Украины. Голоса за законопроект №9037 отдали 334 депутата.

Таким образом, парламент утвердил изменения в Конституцию, которые устанавливают стратегический внешнеполитический курс страны на вступление в Альянс и ЕС. 

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Перед этим законопроект уже был проголосован в первом чтении, кроме того, его одобрил Конституцинный суд и правовой комитет.

Ранее в парламент посмотреть на историческое голосование прибыли президент Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман и экс-премьер Арсений Яценюк.

 

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Теги: ЕС, НАТО, курс, Конституция, Верховная Рада, голосование
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Комментариев (21)
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Vasya_iz_Ivanovo    07.02.2019, 12:47
Оценка:  -3
Vasya_iz_Ivanovo
Скоро зарплаты по 1000 евро и пенсии по 500, ура панове!
Vasya_iz_Ivanovo    07.02.2019, 12:48
Оценка:  -3
Vasya_iz_Ivanovo
Для особо одаренных, ключевое слово - скоро.
ВосставшийИзБана    07.02.2019, 12:51
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Вспомни его - вот и оно.
Глод    07.02.2019, 12:39
Оценка:  -1
Глод
Ура, товарищи!
ВыВсеВрети    07.02.2019, 12:21
Оценка:  +6
ВыВсеВрети
полыхает на росии!..я смотрю у путиботов еще методички не обновили!...)))))
ВосставшийИзБана    07.02.2019, 12:26
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Взвились кострами синие ночи ...
ВыВсеВрети    07.02.2019, 12:27
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
скоро подтянется, вшивыйванька, бесы всякие...у них проходит инструктаж! ))))))
Kostos    07.02.2019, 12:42
Оценка:  +1
Kostos
Вася ещё
LatAlliensSuck    07.02.2019, 12:20
Оценка:  +4
LatAlliensSuck
Теперь таеженный союз в пролете! Астанавииесь!
alex-zol    07.02.2019, 12:18
Оценка:  -7
alex-zol
ахахаха))) дармоедское кодло)))) закрепите там так де зп в миллион в месяц)))))))))))) то же самое получится, а лохи обрадуются)))
Коляка    07.02.2019, 12:10
Оценка:  -6
Коляка
Забавно! Только ЕС и НАТО глубоко насрать на этот курс этих шизофреников...
shurag    07.02.2019, 12:14
Оценка:  +3
shurag
быстрее всего им насрать на твой высер и тем более лично на тебя
ВыВсеВрети    07.02.2019, 12:15
Оценка:  +3
ВыВсеВрети
зато не наср...на росии!...))))))
рвануло?!))))))
Коляка    07.02.2019, 12:17
Оценка:  -6
Коляка
я смотрю у прохоботов бомбит... Фабрика троллей как то мала стала... Сворачивается Ваша лавочка...
ВыВсеВрети    07.02.2019, 12:18
Оценка:  +5
ВыВсеВрети
колян все ясно с тобой!...))))))
ВосставшийИзБана    07.02.2019, 12:19
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
2 Коляка

Ну так если нас там не ждут, чего ты суетишься? А вообще - рф поставила свои ракеты в Крыму. Дебильный мост соорудило. НАТО должно предпринять ответные меры. Вот поэтому ты тут и надрываешь свой пукан.
Коляка    07.02.2019, 12:41
Оценка:  -2
Коляка
Я не суечусь и ничего не надрываю. Посмотри сколько бессмысленных ты тут слов написал...
Коляка    07.02.2019, 12:42
Оценка:  -2
Коляка
Надрываешь судя по всему ты да еще и с разных аккаунтов поди))
Коляка    07.02.2019, 12:44
Оценка:  -2
Коляка
НАТО должно препятствовать? Запомни тебе никто ничего не должен, это ты должен МВФ!!! ))))
Kostos    07.02.2019, 12:44
Оценка:  +1
Kostos
Колинька, а шо ж ты делаешь? Ты хоть напиши, как правильно А то запуталси совсем.
ВосставшийИзБана    07.02.2019, 12:47
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
2 Коляка

А кто тебе нашептал, что НАТО что-то делает для меня? НАТО для себя делает. НАТО охраняет свои рубежи на дальних подступах.
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