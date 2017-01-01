69 млн грн убытков: Экс-главу Укртелефильма подозревают в нанесении вреда ГП

В пользу ООО были переданы права на 67 квартир, нежилых помещений и паркомест в Киеве.

Также о подозрении сообщено двум соучастникам хищений чиновника nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему генеральному директору государственного предприятия Украинская студия телевизионных фильмов Укртелефильм в нанесении предприятию более 68,72 млн гривен убытков.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

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“6 февраля 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и прокуратуры города Киева, при оперативном сопровождении представителей ГУ КЗЭ Службы безопасности Украины сообщили бывшему генеральному директору ГП Украинская студия телевизионных фильмов Укртелефильм о подозрении в злоупотреблении служебным положением и использовании поддельных документов, в результате чего госпредприятию нанесено более 68,72 млн гривен убытков“, - говорится в сообщении.

Экс-чиновнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование подделанных документов) Уголовного кодекса.

Также о подозрении сообщено двум его соучастникам, а именно организатору схемы - в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем) Уголовного кодекса, директору коммерческого общества (ООО) - в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса.

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По версии следствия, экс-руководитель Укртелефильма в сговоре с частными лицами отстранил в пользу общества с ограниченной ответственностью имущественные права на 67 объектов недвижимого имущества (квартиры, нежилые помещения, паркоместа) в Киеве.

В результате этих действий, которые были совершены с многочисленными нарушениями процедуры отчуждения государственного имущества, в частности без согласования с Государственным комитетом телевидения и радиовещания, государству нанесен ущерб на сумму 68,72 млн гривен.

Сообщается, что в ноябре 2018 года Хозяйственный суд Киева признал договор купли-продажи упомянутых имущественных прав со всеми дополнительными соглашениями, изменениями и дополнениями к нему недействительным с момента заключения.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Правоохранители продолжают устанавливать полный круг лиц, причастных к совершению указанных правонарушений.

Как сообщалось 7 декабря, были задержаны экс-чиновники, укравшие 38 миллионов гривен.