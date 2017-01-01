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Под Полтавой изъяли метадона на 35 млн гривен

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СБУ изъяла крупнейшую в истории Украины партию метадона .
Под Полтавой изъяли метадона на 35 млн гривен
© ssu.gov.ua
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  • “Товар“ злоумышленники планировали сбывать по всей территории страны
  • “Товар“ злоумышленники планировали сбывать по всей территории страны
  • “Товар“ злоумышленники планировали сбывать по всей территории страны
  • “Товар“ злоумышленники планировали сбывать по всей территории страны
Под Полтавой изъяли метадона на 35 млн гривен
“Товар“ злоумышленники планировали сбывать по всей территории страны
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Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности изъяли в Полтавской области крупнейшую в истории Украины партию синтетического наркотика метадона.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как выяснилось, что участники этнической организованной группировки арендовали частный дом в Миргороде, в котором обустроили нарколабораторию. “Товар“ злоумышленники планировали сбывать по всей территории страны через сеть дилеров.

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“Во время обысков изъяли более 20 кг метадона, 300 килограммов прекурсоров и почти 50 литров жидкого метадонового концентрата. Стоимость изъятых препаратов по ценам «черного рынка» составляет более 35 миллионов гривен. В помещении также обнаружены лабораторное оборудование для изготовления наркотика“, - сообщили в СБУ.

Организатора группировки и двух участников задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 307 УК, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Изъятое оборудование и вещества направлены на экспертизу, по завершении которой будет принято решение о предъявлении задержанным подозрения.

Как сообщалось 21 января, сумская полиция разоблачила канал сбыта наркотиков “ворам в законе“.

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Теги: наркотики, Полтава, СБУ
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