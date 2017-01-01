Аваков рассказал, сколько кандидатов в президенты попросили у него охрану

Парамилитарные группировки не имеют права сопровождать туры кандидатов в президенты, подчеркнул министр.

Аваков призвал кандидатов не привлекать незаконные группировки к своей охране EPA/UPG

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Уже 11 кандидатов в президенты обратились в полицию за предоставлением им охраны. Об этом рассказал глава МВД Арсен Аваков, передает Укринформ.

“Сейчас каждый кандидат в президенты имеет от нас предложение обратиться в Национальную полицию для того, чтобы получить полицейскую охрану для реализации своих полномочий“, - пояснил он.

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В то же время Аваков подчеркнул, что в Украине не может быть никаких общественных или парамилитарных группировок, которые будут подменять силовые функции государства.

“Ни одна другая парамилитарная группировка не сможет на себя это взять, мы будем жестко это все прекращать. Да, к сожалению, у нас есть случаи, когда группы молодых людей сопровождают туры кандидатов в президенты “, - добавил Аваков.

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Если кандидат в президенты считает, что в момент какого-то митинга или события на него готовится провокация, работники правоохранительных органов будут сопровождать его “гласно или негласно, для того, чтобы обеспечить порядок“, - заверил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Центризбирком уже зарегистрировал 37 кандидатов в президенты.