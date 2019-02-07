Рабинович: У Медведчука есть план по установлению мира, и потому власть хочет его засудить

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении главы политсовета "Оппозиционной платформы – За життя" Виктора Медведчука из-за страха власти перед его реальной возможностью прекратить войну на Донбассе. Такое мнение журналистам в кулуарах парламента высказал лидер Платформы, народный депутат Вадим Рабинович.

"После съезда нашей партии было возбуждено уголовное дело против главы ее политсовета Виктора Медведчука. Это было сделано потому, что человек высказал свое мнение о том, как восстановить мир на Донбассе. Он ничего не сделал, а только высказал свое мнение! За такое подвергают гонениям только в самых пропащих тоталитарных режимах. У власти по вопросу окончания войны ничего нет в мозгах, а здесь – реальный конкретный план. У них даже в мыслях нет заканчивать войну, а от Медведчука поступило конкретное предложение. Вам не нравится? Тогда скажите, как вы предлагаете закончить войну, предложите что-то свое. Но власть не предлагает, а только возбуждает уголовные дела", – возмутился парламентарий.

Он также добавил, что подал депутатский запрос в правоохранительные органы с требованием начать расследование о подготовке покушения на Медведчука.

"Вчера Янукович, который явно не является героем моего романа, сказал, что власть готовит покушение. Я подал депутатский запрос о том, чтобы правоохранительные органы не только расследовали, готовится ли покушение на Медведчука и что вообще происходит, но и осознали свою личную ответственность за то, что, возможно, будет происходить", – отметил народный депутат.

Основатель "Оппозиционной платформы – За життя" также подчеркнул, что власть пытается подавить все силы, которые выступают против нее и предлагают действенные варианты прекращения военного конфликта в Донецкой и Луганской областях.

"Тех, у кого есть мирный план, кто противостоит оказавшейся у власти своре, пытаются перед выборами добивать. Потому что боятся политиков, у которых есть возможность вывести страну из тупика. Сегодня мы все больше и больше разделяемся на две части: "Оппозиционная платформа – За життя" и все силы, которые собираются вместе, чтобы сбросить эту власть – с одной стороны. И все остальные, которые это власти подыгрывают, – с другой. Я постоянно слышу, что стало жить лучше – но это все вранье! Ситуация в стране на самом деле критическая. Но я уверен, что мы прорвемся. Нам удастся все исправить", – подытожил Вадим Рабинович.