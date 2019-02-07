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Тимошенко: Украина должна быть в НАТО и ЕС, поэтому мы поддержали изменения в Конституцию

Комментариев: 9
Тимошенко: Украина должна быть в НАТО и ЕС, поэтому мы поддержали изменения в Конституцию
Photo by Alexander Prokopenko

“Батькивщина“ единогласно проголосовала за изменения в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО. Об этом сообщает пресс-служба.

“В современном конкурентном мире, где только начинается напряженная борьба за ресурсы, Украина не может остаться одинокой, отстать от мейнстрима движения человечества. Именно поэтому наша цель – членство в ЕС. И одновременно мы должны осознавать, что когда против нас ведут войну, так же в военном плане мы не можем быть одинокими. Мы должны быть частью НАТО“, – заявила Юлия Тимошенко с трибуны Верховной рады.

Лидер “Батькивщины“ подчеркнула, что о стратегическом курсе Украины в НАТО она говорила еще тогда, когда начинала политическую карьеру. И ее политическая команда поддерживала и будет поддерживать эту стратегию.

“Я была первым премьер-министром, которая подала заявку на получение ПДЧ относительно членства в НАТО“, – напомнила она.

В то же время, лидер “Батькивщины“ подчеркнула тем, что этот вопрос поднимается лишь за 50 дней до выборов.

“Пять лет – времени на это не было? Абсолютно коррумпированная власть, которая занимается мародерством, в частности на нашей армии, которая зарабатывает на войне, пытается сегодня использовать эти святые вещи – членство Украины в ЕС и НАТО. Чтобы, как ширмой, прикрыть то, что они реально делают“, – отметила Тимошенко.

Она заметила, что стандарты ЕС и НАТО предусматривают верховенство права и честные выборы. Зато, по словам Тимошенко, действующий президент и его ближайшее окружение “подкупают страну, чтобы сфальсифицировать выборы“.

“Надо или реально следовать этим ценностям и вести страну в ЕС и НАТО, перестраивая прежде всего всю нашу жизнь, или не использовать такие вещи во время нечестной президентской кампании“, – сказала политик.

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Комментариев (10)
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Хулиганка*    07.02.2019, 14:08
Оценка:  -1
Хулиганка*
Не переживайте, сограждане, весь этот цирк по переписыванию Конституции исключительно для внутреннего потребления - для кастрюль, чтобы еще раз проголосовали за эту шоблу, на самом деле НИКТО Украину ни в ЕС ни в НАТО НЕ БЕРЕТ и БРАТЬ НЕ СОБИРАЕТСЯ.
Миротворение    07.02.2019, 14:03
Оценка:  +3
Миротворение
Девушка пониженной социальной ответственности))
GALE    07.02.2019, 13:37
Оценка:  +4
GALE
Сучка в очёчках и хвостик на увядающую грудь...
Шкиряк_и_Зорян    07.02.2019, 14:13
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Да нормальные у неё сиськи, не клевещите! А вот сракотан конечно на любителя, на любителя...
Fon_Pascha    07.02.2019, 13:36
Оценка:  0
Fon_Pascha
по уставу Североатлантического альянса (п.6), когда у страны есть военный конфликт, ее в НАТО никто не примет! че за бред она несет? у нас нет территориальных претензий к СОСЕДУ? готовы отказаться от Крыма и Востока? ля иди на ..... не будоражь народ пустыми обещаниями
    07.02.2019, 13:45
Оценка:  0
Это не проблема , когда надо принимают даже во время конфликтов и с территориальными претензиями - Хорватия ,Турция ,Греция. Учи матчасть , а этот пункт устава для лохов .Украина уже в следующем году получит приглашение в НАТО
Шкиряк_и_Зорян    07.02.2019, 14:14
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
А если не получит, Вы обещаете три раза долбануться лбом об стенку? ))
VikaGraum    07.02.2019, 14:22
Оценка:  0
VikaGraum
Шкиряк_и_Зорян,
что Вам стенка такого плохого сделала?
Зачем ее таким лбом терзать, да еще трижды?
Porebrik    07.02.2019, 13:25
Оценка:  0
Porebrik
Юлка и ко теперь вы можете только отсосны иголочку получить
MNI1957    07.02.2019, 13:22
Оценка:  +3
MNI1957
ты такая же пр-довка,как и этот президент ,кабмин и зрада
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