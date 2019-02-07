Тимошенко: Украина должна быть в НАТО и ЕС, поэтому мы поддержали изменения в Конституцию

“Батькивщина“ единогласно проголосовала за изменения в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО. Об этом сообщает пресс-служба.

“В современном конкурентном мире, где только начинается напряженная борьба за ресурсы, Украина не может остаться одинокой, отстать от мейнстрима движения человечества. Именно поэтому наша цель – членство в ЕС. И одновременно мы должны осознавать, что когда против нас ведут войну, так же в военном плане мы не можем быть одинокими. Мы должны быть частью НАТО“, – заявила Юлия Тимошенко с трибуны Верховной рады.

Лидер “Батькивщины“ подчеркнула, что о стратегическом курсе Украины в НАТО она говорила еще тогда, когда начинала политическую карьеру. И ее политическая команда поддерживала и будет поддерживать эту стратегию.

“Я была первым премьер-министром, которая подала заявку на получение ПДЧ относительно членства в НАТО“, – напомнила она.

В то же время, лидер “Батькивщины“ подчеркнула тем, что этот вопрос поднимается лишь за 50 дней до выборов.

“Пять лет – времени на это не было? Абсолютно коррумпированная власть, которая занимается мародерством, в частности на нашей армии, которая зарабатывает на войне, пытается сегодня использовать эти святые вещи – членство Украины в ЕС и НАТО. Чтобы, как ширмой, прикрыть то, что они реально делают“, – отметила Тимошенко.

Она заметила, что стандарты ЕС и НАТО предусматривают верховенство права и честные выборы. Зато, по словам Тимошенко, действующий президент и его ближайшее окружение “подкупают страну, чтобы сфальсифицировать выборы“.

“Надо или реально следовать этим ценностям и вести страну в ЕС и НАТО, перестраивая прежде всего всю нашу жизнь, или не использовать такие вещи во время нечестной президентской кампании“, – сказала политик.