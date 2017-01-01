Упавшая с крыши сосулька убила мужчину в Полтаве

82-летний мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, но умер в больнице.

В Полтаве упавшая с крыши сосулька серьезно травмировала пожилого мужчину.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

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Инцидент произошел в среду, 6 февраля. Мужчина 1936 года рождения был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

К сожалению, в больнице пенсионер умер.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.367 Уголовного кодекса (служебная халатность, повлекшая смерть потерпевшего).

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Напомним, в 1-ую городскую клиническую больницу Полтавы 5 февраля госпитализировали сразу двух девушек травмированных сосульками.