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Упавшая с крыши сосулька убила мужчину в Полтаве

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82-летний мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, но умер в больнице.
Полиция открыла уголовное производство
Полиция открыла уголовное производство
kiev.sq.com.ua

В Полтаве упавшая с крыши сосулька серьезно травмировала пожилого мужчину.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

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Инцидент произошел в среду, 6 февраля. Мужчина 1936 года рождения был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

К сожалению, в больнице пенсионер умер.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.367 Уголовного кодекса (служебная халатность, повлекшая смерть потерпевшего).

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Напомним, в 1-ую городскую клиническую больницу Полтавы 5 февраля госпитализировали сразу двух девушек травмированных сосульками. 

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Теги: Полтава, сосулька, мужчина, смерть
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