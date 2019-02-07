Порошенко стал 38 кандидатом в президенты

Центризбирком зарегистрировал действующего президента кандидатом на выборы 31 марта.

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Центральная избирательная комиссия на заседании в четверг зарегистрировала президента Петра Порошенко кандидатом в президенты. Об этом сообщает Укринформ.

Президент подал документы в ЦИК 3 февраля, он идет на выборы как самовыдвиженец.

Таким образом, ЦИК зарегистрировал уже 38 кандидатов в президенты.

Сейчас список кандидатов в президенты выглядит так:

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Балашов Геннадий Викторович

Бессмертный Роман Петрович

Богомолец Ольга Вадимовна

Богословская Инна Германовна

Бойко Юрий Анатольевич

Бондарь Виктор Васильевич

Вилкул Александр Юрьевич

Габер Николай Александрович

Гриценко Анатолий Степанович

Данилюк Александр Владимирович

Деревянко Юрий Богданович

Добродомов Дмитрий Евгеньевич

Журавлев Василий Николаевич

Зеленский Владимир Александрович

Каплин Сергей Николаевич

Кива Илья Владимирович

Корнацкий Аркадий Алексеевич

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Кошулинский Руслан Владимирович

Кривенко Виктор Николаевич

Кривонос Сергей Григорьевич

Куприй Виталий Николаевич

Ляшко Олег Валерьевич

Новак Андрей Яремович

Мороз Александр Александрович

Мураев Евгений Владимирович

Наливайченко Валентин Александрович

Насиров Роман Михайлович

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Носенко Сергей Михайлович

Порошенко Петр Алексеевич

Рыгованов Руслан Александрович

Садовый Андрей Иванович

Скоцик Виталий Евстафьевич

Смешко Игорь Петрович

Тарута Сергей Алексеевич

Тимошенко Юлия Владимировна

Тимошенко Юрий Владимирович

Шевченко Александр Леонидович

Шевченко Игорь Анатольевич

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Напомним, ранее сообщалось, что 11 кандидатов в президенты попросили себе охрану у Нацполиции Украины.