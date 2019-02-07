Порошенко стал 38 кандидатом в президенты
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Центральная избирательная комиссия на заседании в четверг зарегистрировала президента Петра Порошенко кандидатом в президенты. Об этом сообщает Укринформ.
Президент подал документы в ЦИК 3 февраля, он идет на выборы как самовыдвиженец.
Таким образом, ЦИК зарегистрировал уже 38 кандидатов в президенты.
Сейчас список кандидатов в президенты выглядит так:
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- Балашов Геннадий Викторович
- Бессмертный Роман Петрович
- Богомолец Ольга Вадимовна
- Богословская Инна Германовна
- Бойко Юрий Анатольевич
- Бондарь Виктор Васильевич
- Вилкул Александр Юрьевич
- Габер Николай Александрович
- Гриценко Анатолий Степанович
- Данилюк Александр Владимирович
- Деревянко Юрий Богданович
- Добродомов Дмитрий Евгеньевич
- Журавлев Василий Николаевич
- Зеленский Владимир Александрович
- Каплин Сергей Николаевич
- Кива Илья Владимирович
- Корнацкий Аркадий Алексеевич
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- Кошулинский Руслан Владимирович
- Кривенко Виктор Николаевич
- Кривонос Сергей Григорьевич
- Куприй Виталий Николаевич
- Ляшко Олег Валерьевич
- Новак Андрей Яремович
- Мороз Александр Александрович
- Мураев Евгений Владимирович
- Наливайченко Валентин Александрович
- Насиров Роман Михайлович
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- Носенко Сергей Михайлович
- Порошенко Петр Алексеевич
- Рыгованов Руслан Александрович
- Садовый Андрей Иванович
- Скоцик Виталий Евстафьевич
- Смешко Игорь Петрович
- Тарута Сергей Алексеевич
- Тимошенко Юлия Владимировна
- Тимошенко Юрий Владимирович
- Шевченко Александр Леонидович
- Шевченко Игорь Анатольевич
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Напомним, ранее сообщалось, что 11 кандидатов в президенты попросили себе охрану у Нацполиции Украины.