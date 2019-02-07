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Порошенко стал 38 кандидатом в президенты

Комментариев: 4
Центризбирком зарегистрировал действующего президента кандидатом на выборы 31 марта.
Порошенко зарегистрировали кандидатом в президенты
Порошенко зарегистрировали кандидатом в президенты
EPA/UPG

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Центральная избирательная комиссия на заседании в четверг зарегистрировала президента Петра Порошенко кандидатом в президенты. Об этом сообщает Укринформ.

Президент подал документы в ЦИК 3 февраля, он идет на выборы как самовыдвиженец.
Таким образом, ЦИК зарегистрировал уже 38 кандидатов в президенты.

Сейчас список кандидатов в президенты выглядит так: 

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  • Балашов Геннадий Викторович 
  • Бессмертный Роман Петрович 
  • Богомолец Ольга Вадимовна 
  • Богословская Инна Германовна 
  • Бойко Юрий Анатольевич 
  • Бондарь Виктор Васильевич 
  • Вилкул Александр Юрьевич 

 

  • Габер Николай Александрович 
  • Гриценко Анатолий Степанович 
  • Данилюк Александр Владимирович 
  • Деревянко Юрий Богданович 
  • Добродомов Дмитрий Евгеньевич 
  • Журавлев Василий Николаевич 
  • Зеленский Владимир Александрович 
  • Каплин Сергей Николаевич 
  • Кива Илья Владимирович 
  • Корнацкий Аркадий Алексеевич 

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  • Кошулинский Руслан Владимирович 
  • Кривенко Виктор Николаевич 
  • Кривонос Сергей Григорьевич 
  • Куприй Виталий Николаевич 
  • Ляшко Олег Валерьевич 
  • Новак Андрей Яремович 
  • Мороз Александр Александрович 
  • Мураев Евгений Владимирович 
  • Наливайченко Валентин Александрович 
  • Насиров Роман Михайлович 

Читай также: За четыре года число избирателей уменьшилось почти на миллион

  • Носенко Сергей Михайлович 
  • Порошенко Петр Алексеевич
  • Рыгованов Руслан Александрович 
  • Садовый Андрей Иванович 
  • Скоцик Виталий Евстафьевич 
  • Смешко Игорь Петрович 
  • Тарута Сергей Алексеевич 
  • Тимошенко Юлия Владимировна 
  • Тимошенко Юрий Владимирович 
  • Шевченко Александр Леонидович 
  • Шевченко Игорь Анатольевич

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Напомним, ранее сообщалось, что 11 кандидатов в президенты попросили себе охрану у Нацполиции Украины.

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Теги: Порошенко, кандидаты, выборы президента, регистрация
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Комментариев (4)
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Boxerogos    07.02.2019, 14:19
Оценка:  0
Boxerogos
Пожелаем всей Украиной занять Педе на предстоящих выборах место под таким же номером.
ВосставшийИзБана    07.02.2019, 14:18
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Первый президент - Леонид. Второй - тоже. Третий - Виктор. Четвертый - снова Виктор. Пятый - Петр. Ну, пока в этом списке Петр только один.
Коляка    07.02.2019, 14:08
Оценка:  0
Коляка
Нужно всех депутатов допустить к Выборам. Скажут самые демократичные выборы, а потом голоса остальных перепишут на Харанта))) Шикарная схема))
Коляка    07.02.2019, 14:06
Оценка:  +2
Коляка
Надо еще больше статистов зарегистрировать, что бы шансов у Харанта было больше)))
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