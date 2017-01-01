Под Черниговом поймали антиукраинского агитатора

СБУ заявила, что разоблачила в Черниговской области организатора сети антиукраинских агитаторов.

Материалы агитаторы размещали в соцсетях и на интернет-страницах ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины в Черниговской области разоблачила организатора сети антиукраинских агитаторов в интернете.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным службы, украинец занимался агитацией по заданию спецслужб РФ.

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“Пропагандист по заданию российских кураторов подыскал сообщников для распространения материалов, в которых, в частности, дискредитировалась украинское государство и Вооруженные силы Украины, популяризировалась деятельность террористических организаций “Л/ДНР“ и содержались призывы к нарушению территориальной целостности нашей страны“, – говорится в сообщении.

Материалы агитаторы размещали в соцсетях и на интернет-страницах.

“Сотрудники СБУ также задокументировали, что от посредников, подконтрольных российским спецслужбам, агитаторы получали задание распространять фейковую информацию для манипулирования общественным мнением ради влияния на электоральные настроения во время выборов президента Украины“, – добавили в СБУ.

Во время обыска в доме мужчины изъяли компьютерное оборудование.

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Открыто уголовное производство по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос сообщения задержанному о подозрении.

Как сообщалось 1 февраля, в Одессе задержали готовящих “дестабилизацию в Украине“ иностранцев.