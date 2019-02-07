Рада передала в КСУ закон о Сичеславской области
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Верховная Рада поддержала передачу законопроекта о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую в Конституционный суд “За“ 240 проголосовали депутатов.
Таким образом, теперь законопроект 9310-1 должен рассмотреть КСУ, после чего Рада без внесения в него изменений должна будет его утвердить 300 голосами.
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Постановление о передаче в КСУ законопроекта 9310 о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую депутаты не поддержали.
Во время обсуждения законопроекта по изменениям в Конституцию (так как названия областей закреплены в Основном законе) произошло несколько казусов.
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Так, в начале рассмотрения нардеп Ирина Луценко начала зачитывать доклад необходимости запретить наблюдателей из РФ на выборах президента, а не о названиях областей. Поняв свою ошибку, она с фразой “бл*ха муха“ убежала за правильным текстом доклада.
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Второй инцидент произошел во время выступления лидера “Радикальной партии“ Олега Ляшко, которому спикер Андрей Парубий выключил микрофон, так как вместо сути законопроекта он начал говорить о тарифах на ЖКХ и “достойной жизни для людей“.
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“Я говорил, не буду делать исключения ни для кого - кандидат он в президенты или нет“, - напомнил Парубий свое обещание выключать микрофоны за предвыборную агитацию во время пленарных заседаний.
Напомним, ранее Верховная Рада закрепила в Конституции стратегический курс на вступление в НАТО и ЕС.
Про Січ не слышала???
Быть дико дремучим и тупым - в почете на путинской россии?