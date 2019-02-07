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Рада передала в КСУ закон о Сичеславской области

Комментариев: 5
Во время рассмотрения законопроекта о Днепропетровской области депутаты путали доклады, а спикер отключал им микрофоны.
КСУ рассмотрит вопрос появления Сичеславской области
КСУ рассмотрит вопрос появления Сичеславской области
facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine

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Верховная Рада поддержала передачу законопроекта о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую в Конституционный суд “За“ 240 проголосовали депутатов.

Таким образом, теперь законопроект 9310-1 должен рассмотреть КСУ, после чего Рада без внесения в него изменений должна будет его утвердить 300 голосами. 

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Постановление о передаче в КСУ законопроекта 9310 о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую депутаты не поддержали.

Во время обсуждения законопроекта по изменениям в Конституцию (так как названия областей закреплены в Основном законе) произошло несколько казусов.

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Так, в начале рассмотрения нардеп Ирина Луценко начала зачитывать доклад необходимости запретить наблюдателей из РФ на выборах президента, а не о названиях областей. Поняв свою ошибку, она с фразой “бл*ха муха“ убежала за правильным текстом доклада.

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Второй инцидент произошел во время выступления лидера “Радикальной партии“ Олега Ляшко, которому спикер Андрей Парубий выключил микрофон, так как вместо сути законопроекта он начал говорить о тарифах на ЖКХ и “достойной жизни для людей“.

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“Я говорил, не буду делать исключения ни для кого - кандидат он в президенты или нет“, - напомнил Парубий свое обещание выключать микрофоны за предвыборную агитацию во время пленарных заседаний. 

Напомним, ранее Верховная Рада закрепила в Конституции стратегический курс на вступление в НАТО и ЕС.

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Теги: Рада, Днепропетровская область, переименование, Сичеславская область, КСУ
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Комментариев (5)
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Хулиганка*    07.02.2019, 14:09
Оценка:  -2
Хулиганка*
Фу, какое некрасивое название... моча какая-то...
WTF2wtf    07.02.2019, 14:10
Оценка:  +1
WTF2wtf
Тоже россиянка?
Про Січ не слышала???
Миротворение    07.02.2019, 14:06
Оценка:  -2
Миротворение
Славят сечу??))Подозреваю,чем страшнее и корявее фамилия,тем более гладкий у него мозК.
WTF2wtf    07.02.2019, 14:11
Оценка:  +1
WTF2wtf
Почему россияне так упорно делают акцент на своей неадекватности?
Быть дико дремучим и тупым - в почете на путинской россии?
WTF2wtf    07.02.2019, 14:12
Оценка:  +1
WTF2wtf
Это как кота путать с китом ... но россияне считают это поводом выставлять себя идиотами?
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