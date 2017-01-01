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Рада запретила российских наблюдателей на украинских выборах

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Наблюдателей из РФ не пустят на выборы Рады и президента даже от ОБСЕ.
Наблюдателей из РФ не пустят на выборы в Украине
Наблюдателей из РФ не пустят на выборы в Украине
EPA/UPG

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Верховная Рада поддержала законопроект о запрете участия российских наблюдателей в выборах президента и Верховной Рады в 2019 году. “За“ проголосовали 232 депутата.

Авторами законопроекта №9524 стали спикер ВР Андрей Парубий, первый вице-спикер Ирина Геращенко и группа депутатов.

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По словам Геращенко, законопроект сделает невозможным присутствие российских наблюдателей в международных миссиях в Украине.

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала внесение в КСУ законопроекта о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. Перед этом парламент закрепил в Конституции стратегический курс на вступление Украины в ЕС и НАТО.

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Теги: Рада, ОБСЕ, наблюдатели, РФ, выборы президента, выборы, закон
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