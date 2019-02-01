Именинница Луценко выругалась с трибуны Рады, перепутав законопроекты
Представитель президента Ирина Луценко выругалась с трибуны Верховной Рады, когда перепутала материалы докладов.
Об этом сообщает Украинская правда.
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Луценко должна была докладывать о переименовании Днепропетровской области, но, выйдя на трибуну, начала говорить о наблюдателях от России и подготовке вмешательства в выборы президента. Когда спикер ВР Андрей Парубий остановил ее и отметил, что она докладывает не то, Луценко повернулась к микрофону и сказала:
“Бляяяха! Извините, пожалуйста. Сейчас возьму материалы. Извините, пожалуйста“.
Парубий призвал коллег понять Луценко, поскольку “все находятся в состоянии высокой напряженности, принимают важные решения, а пани Ирина будет докладывать по ряду законопроектов“.
После этого Луценко снова вышла на трибуну и начала доклад по законопроекту о переименовании Днепропетровской области.
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