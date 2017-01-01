Состоялась демонополизация розничного рынка электроэнергии, – НКРЭКУ

Член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Елена Антонова заявила, что первый этап энергореформы, которым введен розничный рынок электрической энергии, полностью демонополизировал данный сегмент.

Об этом она сообщила на круглом столе в комитете ТЭК Верховной Рады Украины “Розничный рынок электрической энергии Украины: первый месяц функционирования, вызовы, проблемы и пути их преодоления“.

“Состоялся андбандлинг, созданы новые субъекты розничного рынка электрической энергии. Облэнерго уже нет. Это предпосылки для развития конкуренции и это основной путь к демонополизации розничного рынка“, - сказала Антонова.

По ее словам, ранее облэнерго выполняло 3 функции работы розничного рынка, теперь компании разделены. “Это исторические поставщики и распределители электроэнергии, которые предоставляли услуги всем потребителям Украины, как промышленным, так и населению по регулируемой цене. Фактически сочетая в одном юридическом лице 3 ключевые функции работы розничного рынка. Это технологическая функция распределения электрической энергии сетями, это предоставление услуг коммерческого учета, измерения объемов товара и принятия этих объемов для расчетов между субъектами рынка. И это поставка электрической энергии по регулируемым ценам“, - отметила член НКРЕКП.