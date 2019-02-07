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Киевские пенсионеры подрались за "просрочку", выброшенную на помойку

Комментариев: 1
Инцидент произошел на Виноградаре.
Пенсионеры забирали еду из мусорного бака
Пенсионеры забирали еду из мусорного бака
скриншот из видео

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В сети разместили видео, на котором пенсионеры буквально подрались за выброшенные на помойку продукты из супермаркета, у которых истек срок действия.

Запись выложил Александр Осовик в Telegram-канале KyivLIVE.

Инцидент произошел на Виноградаре, возле супермаркета Великая кишеня.

“Каждый выживает, как может“, - говорится в сообщении к видео.

Стоит отметить, средняя пенсия в Украине - менее $100 в месяц. В Пенсионном фонде назвали актуальные цифры по количеству пенсионеров в стране и их среднюю пенсию по состоянию на 1 января.

Напомним, в Минсоцполитики сообщили, что главной причиной низких пенсий в Украине является теневой сектор экономики.

Напомним, в январе 2018 года в сети появилось видео, как российские пенсионеры бросаются на просроченную еду, которую вывозили из магазина на свалку.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: еда, Киев, пенсионер, супермаркет
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Комментариев (1)
Boxerogos    07.02.2019, 15:22
Оценка:  +3
Boxerogos
Фы фсё фрёти!!!Такое может быть только на Расии!А у нас в нашей богатой охреНэньке все пенсионеры ездят на Lexus и Porsche,кушают только в ресторанах и отдыхают в Дубае и Монте-Карло!!!А кто в это не верит тот ольгинский тролль и путинский агент!!!)))))))))
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