ЦИК зарегистрировал еще троих кандидатов: список вырос до 41

Рекордный бюллетень на выборах президента пополнился еще тремя кандидатами-самовыдвиженцами.

Центризбирком зарегистрировал еще троих кандидатов в президенты. Об этом сообщает РБК-Украина.

Новыми кандидатами стали нардеп Юрий Кармазин, телеведущая Юлия Литвиненко и лидер общественной организации “Власть народа“ Александр Ващенко. Решения были приняты единогласно, кандидатам сразу раздали удостоверения.

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Все трое идут на выборы как самовыдвиженцы. Таким образом, ЦИК зарегистрировал уже 41 кандидата в президенты на выборы 31 марта 2019 года. 22 из них идут на выборы от партий - 19 - самовыдвиженцы.

На данный момент список кандидатов выглядит таким образом:

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Балашов Геннадий Викторович

Бессмертный Роман Петрович

Богомолец Ольга Вадимовна

Богословская Инна Германовна

Бойко Юрий Анатольевич

Бондарь Виктор Васильевич

Ващенко Александр Михайлович

Вилкул Александр Юрьевич

Габер Николай Александрович

Гриценко Анатолий Степанович

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Данилюк Александр Владимирович

Деревянко Юрий Богданович

Добродомов Дмитрий Евгеньевич

Журавлев Василий Николаевич

Зеленский Владимир Александрович

Каплин Сергей Николаевич

Кармазин Юрий Анатолиевич

Кива Илья Владимирович

Корнацкий Аркадий Алексеевич

Кошулинский Руслан Владимирович

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Кривенко Виктор Николаевич

Кривонос Сергей Григорьевич

Куприй Виталий Николаевич

Литвиненко Юлия Леонидовна

Ляшко Олег Валерьевич

Новак Андрей Яремович

Мороз Александр Александрович

Мураев Евгений Владимирович

Наливайченко Валентин Александрович

Насиров Роман Михайлович

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Носенко Сергей Михайлович

Порошенко Петр Алексеевич

Рыгованов Руслан Александрович

Садовый Андрей Иванович

Скоцик Виталий Евстафьевич

Смешко Игорь Петрович

Тарута Сергей Алексеевич

Тимошенко Юлия Владимировна

Тимошенко Юрий Владимирович

Шевченко Александр Леонидович

Шевченко Игорь Анатольевич

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Напомним, ранее сообщалось, что Центризбирком зарегистрировал кандидатом действующего президента Петра Порошенко.