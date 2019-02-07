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ЦИК зарегистрировал еще троих кандидатов: список вырос до 41

Комментариев: 1
Рекордный бюллетень на выборах президента пополнился еще тремя кандидатами-самовыдвиженцами.
ЦИК зарегистрировал уже 41 кандидата в президенты Украины
ЦИК зарегистрировал уже 41 кандидата в президенты Украины
facebook.com/UACEC

Центризбирком зарегистрировал еще троих кандидатов в президенты. Об этом сообщает РБК-Украина.

Новыми кандидатами стали нардеп Юрий Кармазин, телеведущая Юлия Литвиненко и лидер общественной организации “Власть народа“ Александр Ващенко. Решения были приняты единогласно, кандидатам сразу раздали удостоверения.

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Все трое идут на выборы как самовыдвиженцы. Таким образом, ЦИК зарегистрировал уже 41 кандидата в президенты на выборы 31 марта 2019 года. 22 из них идут на выборы от партий - 19 - самовыдвиженцы.

На данный момент список кандидатов выглядит таким образом:

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  • Балашов Геннадий Викторович 
  • Бессмертный Роман Петрович 
  • Богомолец Ольга Вадимовна 
  • Богословская Инна Германовна 
  • Бойко Юрий Анатольевич 
  • Бондарь Виктор Васильевич 
  • Ващенко Александр Михайлович
  • Вилкул Александр Юрьевич 
  • Габер Николай Александрович 
  • Гриценко Анатолий Степанович 

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  • Данилюк Александр Владимирович 
  • Деревянко Юрий Богданович 
  • Добродомов Дмитрий Евгеньевич 
  • Журавлев Василий Николаевич 
  • Зеленский Владимир Александрович 
  • Каплин Сергей Николаевич 
  • Кармазин Юрий Анатолиевич
  • Кива Илья Владимирович 
  • Корнацкий Аркадий Алексеевич 
  • Кошулинский Руслан Владимирович 

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  • Кривенко Виктор Николаевич 
  • Кривонос Сергей Григорьевич 
  • Куприй Виталий Николаевич 
  • Литвиненко Юлия Леонидовна
  • Ляшко Олег Валерьевич 
  • Новак Андрей Яремович 
  • Мороз Александр Александрович 
  • Мураев Евгений Владимирович 
  • Наливайченко Валентин Александрович 
  • Насиров Роман Михайлович 

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  • Носенко Сергей Михайлович 
  • Порошенко Петр Алексеевич
  • Рыгованов Руслан Александрович 
  • Садовый Андрей Иванович 
  • Скоцик Виталий Евстафьевич 
  • Смешко Игорь Петрович 
  • Тарута Сергей Алексеевич 
  • Тимошенко Юлия Владимировна 
  • Тимошенко Юрий Владимирович 
  • Шевченко Александр Леонидович 
  • Шевченко Игорь Анатольевич

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Напомним, ранее сообщалось, что Центризбирком зарегистрировал кандидатом действующего президента Петра Порошенко.

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Теги: выборы президенты, кандидаты, регистрация, документы, ЦИК
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Комментариев (1)
VSHIVANKA    07.02.2019, 15:53
Оценка:  0
VSHIVANKA
ИБАНУТЫМ НЕТ ПОКОЯ .....)))
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