ЦИК зарегистрировал еще троих кандидатов: список вырос до 41
Центризбирком зарегистрировал еще троих кандидатов в президенты. Об этом сообщает РБК-Украина.
Новыми кандидатами стали нардеп Юрий Кармазин, телеведущая Юлия Литвиненко и лидер общественной организации “Власть народа“ Александр Ващенко. Решения были приняты единогласно, кандидатам сразу раздали удостоверения.
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Все трое идут на выборы как самовыдвиженцы. Таким образом, ЦИК зарегистрировал уже 41 кандидата в президенты на выборы 31 марта 2019 года. 22 из них идут на выборы от партий - 19 - самовыдвиженцы.
На данный момент список кандидатов выглядит таким образом:
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- Балашов Геннадий Викторович
- Бессмертный Роман Петрович
- Богомолец Ольга Вадимовна
- Богословская Инна Германовна
- Бойко Юрий Анатольевич
- Бондарь Виктор Васильевич
- Ващенко Александр Михайлович
- Вилкул Александр Юрьевич
- Габер Николай Александрович
- Гриценко Анатолий Степанович
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- Данилюк Александр Владимирович
- Деревянко Юрий Богданович
- Добродомов Дмитрий Евгеньевич
- Журавлев Василий Николаевич
- Зеленский Владимир Александрович
- Каплин Сергей Николаевич
- Кармазин Юрий Анатолиевич
- Кива Илья Владимирович
- Корнацкий Аркадий Алексеевич
- Кошулинский Руслан Владимирович
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- Кривенко Виктор Николаевич
- Кривонос Сергей Григорьевич
- Куприй Виталий Николаевич
- Литвиненко Юлия Леонидовна
- Ляшко Олег Валерьевич
- Новак Андрей Яремович
- Мороз Александр Александрович
- Мураев Евгений Владимирович
- Наливайченко Валентин Александрович
- Насиров Роман Михайлович
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- Носенко Сергей Михайлович
- Порошенко Петр Алексеевич
- Рыгованов Руслан Александрович
- Садовый Андрей Иванович
- Скоцик Виталий Евстафьевич
- Смешко Игорь Петрович
- Тарута Сергей Алексеевич
- Тимошенко Юлия Владимировна
- Тимошенко Юрий Владимирович
- Шевченко Александр Леонидович
- Шевченко Игорь Анатольевич
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Напомним, ранее сообщалось, что Центризбирком зарегистрировал кандидатом действующего президента Петра Порошенко.